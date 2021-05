JOŠ 20.000 ČEKOVA NA 5.000 DINARA: Vaučeri stižu na kućnu adresu, evo kako da se prijavite za dodatni novac ako letujete u Srbiji

Srpski turizam je procvetao od kada država dodeljuje vaučere za odmor u našoj zemlji. Mnoge destinacije su oživele, a najviše ih koriste penzioneri.

Vrednosni ček od 5.000 dinara, za prva dva meseca ove godne, već je uzelo 100.000 građana, a država je rebalansom izdvojila dodatni novac za još 20.000. U zavisnosti od interesovanja, stručnjaci kažu da postoji mogućnost štampanja dodatnih vaučera.

Iz državne kase izdvojeno je još 100 miliona dinara. Više od 1.100 ugostiteljskih objekata je registorovano da primi vaučere.

Inače, broj onih gde može da se iskoristi ova državna dotacija za odmor, raste iz dana u dan. Ovo je jedan od glavnih načina da se privuče što veći broj turista.

Prošle godine je do 15. oktobra, do kada je trajala akcija, izdato 274.010 vaučera. To je, ujedno, bio i rekordan broj, a najviše mu je doprinela situacija sa pandemijom.

- Glavni uslov da bi se dobio vaučer jeste da se provede najmanje pet noći u nekom od registrovanih objekata. Svake godine je sve više tih objekata. Svi su prijavljeni i objavljeni na sajtu Ministarstva trovine, turizma i telekomunikacija. Svi građani mogu da apliciraju, a jedini uslov je da nemaju prihode veće od 70.000 dinara mesečno - ispričao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

Kako objašnjava Seničić, na zvaničnom sajtu rezerviše se smeštaj u objektu. Sa potvrdom o rezervaciji i ličnom kartom, građani se prijavljuju u pošti, a vaučeri stižu na kućnu adresu. Kao i svih godina, od kada se vaučeri dodeljuju, najtraženije su banje i planine.

Država je, inače, u 2020. godini omogućila da se oni koriste i u gradovima, kako bi smanjili štetu koja je nastala zbog nedolaska stranih turista u Beograd i Novi Sad.

- Savetujemo putnicima da ne traže samo najpoznatije već i alternativne turističke destinacije, na kojima se može povoljno letovati - istakao je Seničić.

Vlada veliko interesovanje i za reke u Srbiji.

Najtraženije destinacije su Sokobanja, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Kopaonik, Zlatibor, Divčibare i Banja Koviljača. Država je u prošloj godini najpre odobrila 100.000 vaučera, da bi do kraja februara proširila na još 60.000.

Sredinom maja, zbog krize izazvane pandemijom, a kako bi ohrabrili i domaće turiste da putuju po Srbiji, odlučeno je da se izdvoji novac za dodatnih 400.000 vaučera.

