MINISTAR MALI: Evropska komisija potvrdila odlične ekonomske rezultate Srbije

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je da iz Evrope i sveta stižu veoma ohrabrujuće ekonomske prognoze za Srbiju, pa je tako Evropska komisija (EK) u svojoj prolećnoj ekonomskoj prognozi za 2021. godinu predvidela rast BDP Srbije od 5,3% za ovu godinu, što je poboljšanje za 0,5% u odnosu na jesenju projekciju.

On je dodao da je Republika Srbija prvi kvartal završila sa plusom od 1,2%, a da je projektovan minus od 1,3% , tako da se otvara realna ekonomska mogućnost da do kraja godine Srbija ostvari rast koji je veći od projektovanih 6%.

“Ukoliko se to desi, bićemo još jednom među ubedljivo najuspešnijim zemljama u Evropi po stopi privrednog rasta, što je jasno i iz projekcija Evropske komisije. Srbija je započela ovu godinu snažno i ofanzivno na svim ekonomskim frontovima. Tome su značajno doprinele monetarne i fiskalne mere koje smo doneli, odnosno tri paketa podrške privredi i stanovništvu, ali i stabilni poslovni ambijent u zemlji”, rekao je Mali.

On je precizirao da Evropska komisija za Srbiju predviđa rast BDP od 5,3% za 2021. što je poboljšanje u odnosu na jesenju prognozu, koja je predviđala rast od 4,8% BDP. Za 2022. godinu se predviđa rast od 4% BDP.

“Sudeći po ovim projekcijama, Srbija će biti bolja od proseka u Evropskoj uniji i evrozoni kada je reč o privrednom rastu. Naime, u EU se projektuje rast od 4,2%, dok se za evrozonu predviđa rast od 4,3%”, napomenuo je ministar finansija.

Prema njegovim rečima, posmatrano pojedinačno po zemljama, jedino Španija (5,9%) i Francuska (5,7%) imaju bolje projekcije od Srbije i to samo zato što su imale veći pad BDP u 2020., dok iz regiona jedino Crna Gora ima veću projekciji rasta za 2021. godinu (7,1%), jer je imala veliki pad od čak 15,2% u 2020. godini.

On je dodao da Evropska komisija predviđa da će stopa nezaposlenosti u 2021. u Srbiji iznositi 9,3%, dok se za 2022. očekuje dalji pad vrednosti od 8,5%.

“Kada pogledate njihovu prolećnu prognozu vidite da se mi približavamo projektovanoj prosečnoj stopi nezaposlenosti u evro zoni u 2021. od 8,4%. Za EU ta projektovana stopa je 7,6%. Možete detaljno videti i koje su projektovane stope nezaposlenosti za 2021. godinu za neke od razvijenih zemalja EU. Tako je stopa nezaposlenosti za Grčku 16,3%, za Španiju 15,7%, a za Italiju od 10,2%”, naveo je Mali i dodao da je prošle godine stopa nezaposlenosti na nivou od 9%, što je ogroman uspeh u uslovima pandemije korona virusa.

Ministar je napomenuo i da aktuelni podaci pokazuju da danas u Srbiji postoji rast u svim važnim sektorima privrede.

“Raste nam sve, od izvođenja građevinskih radova, do rasta izvoza. Dolazi i do kvalitativne promene njegove strukure, jer u inostranstvo izvozimo sve više visokotehnoloških proizvoda, naročito tu mislim na naš propulzivni IT sektor. Tu je i tradicionalno dobar izvoz poljoprivrednih proizvoda. Nove investicije u fabrike koje smo otvorili stvoriće novu dodatnu vrednost. I naš sektor usluga se oporavlja. Očekujemo veći priliv turista kako se približava leto, jer ćemo, zahvaljujući visokom stepenu imunizacije stanovništva i sticanju kolektivnog imuniteta, ponuditi zdravije okruženje”, rekao je Mali i dodao da se dosta očekuje i od ulaganja u infrastrukturu koje je ove godine na najvišem nivou do sada od 7,2 odsto ukupnog BDP-a.

On je rekao i da mu je drago što sve važne međunarodne institucije, kao što su Svetska banka, Međunarodni monetarni fond (MMF) i Evropska komisija, imaju konsenzus o veoma visokoj stopi privrednog rasta.

“Početkom aprila su i Svetska banka i MMF izašle sa novim prognozama o BDP i obe institucije su svoje prethodne projekcije revidirale na više – na rast od 5%. Svetska banka je iznela projekciju od 5%, što je za čak 1,9 procentnih poena više nego što se očekivalo u januaru, a za 2020. godinu njihova procena je da će rast iznositi 3,7%. MMF je nešto optimističniji od Svetske banke i prognozira privredni rast za 2022. godinu od 4,5%” , istakao je ministar.

Mali je rekao i da dobre ekonomske rezultate Srbije primećuju predstavnici finansijskih i drugih institucija, za razliku od pojedinih domaćih predstavnika ekonomske i druge javnosti.

“Mnogi su govorili da Srbija ove godine ne može da dostigne projektovane stope privrednog rasta. Sada je te kritičke glasove demantovala realnost. Naš jedini zadatak za dalje je da još više ubrzamo otvaranje ekonomije i stvorimo kolektivni imunitet kroz bržu masovnu imunizaciju. To su jedina dva puta koja će nas dovesti do prosperitetnije budućnosti”, zaključio je ministar.

