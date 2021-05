NASTAVLJA SE ISPLATA 30 EVRA OD DRŽAVE: Evo od čega zavisi kada će vam leći novac na račun i kako da proverite uplatu

Mnogi građani očekivali su i juče uplatu od 3.527 dinara, s obzirom na to da su se prijavili 28. aprila, kada je i omogućena prijava preko portala.

Ipak, to što ste bili prvi sa prijavom ne znači nužno da ćete prvi i dobiti novac na račun. Konkretno, redosled isplate zavisi od banke u kojoj imate račun. Ministarstvo finansija, praktično, donosi odluku o bankama na koje će danas, sutra ili neki drugi dan uplatiti novac.

Do juče se za 30+30 evra prijavilo 3.814.000 građana. Prethodno je pomoć dobilo 1,7 miliona penzionera kao i građani koji primaju socijalnu pomoć. Juče je novac uplaćen na račune 640.000 građana, a danas bi trebalo na račune još 1.400.000 građana.

Prijava, inače, traje sve do 15. maja. Praktično ko se prijavi i poslednji mogući dan, prvih 30 evra će dobiti najkasnije do 20. maja. Takođe, dodatnih 50 evra za penzionere stiže u septembru, a dodatnih 60 evra za nezaposlene koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje biće isplaćeno u junu. Tako će penzioneri ukupno dobiti 110 evra, nezaposleni na birou - 120 evra, a ostali punoletni 60 evra.

foto: canvacom

Provera uplate

Oni koji su se prijavili, a nisu obavešteni od banke da im je uplata legla na račun, u dva koraka mogu da provere da li su uneli ispravne podatke.

Potrebno je da posetite sajt: https://idp.trezor.gov.rs/, gde postoji opcija "Provera statusa prijave". Ovde unosite svoj JMBG i broj lične karte, i odmah ćete dobiti informaciju da li je prijava prihvaćena ili je potrebno da ponovite ceo postupak.

Svi građani Srbije koji prime makar prvu dozu vakcine u Srbiji do 31. maja imaju pravo i na dodatnu finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, i to na isti način kao i prijava za 60 evra.

