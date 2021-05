BEOGRAĐANI RAZVILI NOVI BIZNIS I ISPLATIVIJI JE OD IZDAVANJA STANOVA: Ulaganje samo jednom, a održavanje minimalno

Potražnja za garažama, naročito u Beogradu, preko noći je drastično porasla.

To je dovelo do porasta cena ovih nekretnina, kažu iz agencija za prodaju i izdavanje.

Cena kirija za garaže može da se kreće od 50 do 200 evra za mesec dana, što je nešto niže nego kirija za stan, ali su ulaganja neuporedivo manja.

Zbog toga su oni koji su uložili novac u ovu nekretninu, posebno u Beogradu gde postoji veliki nedostatak parking mesta, napravili dobar potez, tvrde prodavci nekretina.

Cene izdavanja od 80 do 300 evra

Cene garaža za izdavanje u Beogradu se kreću od 50 do 100 evra, a najveći broj njih se izdaje za 80 evra. Neke luksuznije koštaju i do 200 ili 300 evra.

“Standardna garaža u Beogradu košta oko 80 evra i ima oko 15 kvadrata. Postoje garaže koje se naplaćuju oko 150 evra spadaju u luksuznije, jer imaju daljinsko upravljanje, video nadzor. One koje su još skuplje, koštaju i do 200 i 300 evra, imaju velike kvadrature poput prosečnih stanova. One se često uzimaju i za određene poslove i delatnosti. Neverovatno ali, za parking mesto i garažu potrebna ista količina novca. Ali se dobija samo parking otvorenog tipa, najčešće u dvorištu zgrada”, kažu za iz agencije za nekretine.

Najjeftinije 5.000, a koje koštaju 20.000 evra?

Najveći broj garaža za prodaju u glavnom gradu nalazi se na Zvezdari, Vračaru i Novom Beogradu, pokazuju podaci sajtova agencija za nekretine.

"Prosečna cena garaža u Beogradu kreće se oko 850 evra po kvadratu. Generalno, najveći broj garaža ima cenu od 8.000 do 10.000 evra. Najjeftinije garaže u Beogradu se prodaju za 5.000 evra, ali su retkost. U pojedinim luksuznim blokovima, garaže od 12 metara kvadratnih koštaju do 20.000 evra. Ipak, to su takođe retkosti, a najviše je onih prosečnih", kažu iz agencije.

"Sve garaže su mi izdate, kirije su porasle"

Vlasnik garaža na Čukarici kaže za da smatra da su garaže dobra investicija. Kako kaže, pre 10 godina kupio je na ovom mestu 15 garaža, adaptirao ih i tako je počeo sa izdavanjem.

"Garažu možete da kupite za 10.000 evra. Kirije su poslednjih meseci porasle i nigde ne možete da nađete garažu za 50 evra, već se svuda izdaju za 70 ili 80 evra. Ako je u pitanju stara garaža sa nešto lošijim uslovima, to je onda oko 60 evra. Kupovina garaže po ovoj ceni može da predstavlja odličnu investiciju za iznajmljivanje", kaže za Marko M. sa Čukarice.

Ima perioda zatišja

Prema njegovim rečima, postoje periodi kada su sve garaže popunjene. Ali postoje periodi "zatišja" kada po tri kupca istovremeno izađu iz garaže.

“Uglavnom se plaća unapred, bar tri meseca, dok sa nekim zakupcima imam ugovore na godinu dana. Mnogi garaže koriste za razičite namene, da odlažu stvari, ili da otvore neku uslužnu delatnost. Za vlasnika je uvek prva varijanta najjednostavnija. Po dogovoru oni koji zakupe garažu plaćaju struju i vodu, pa je potrebno kontrolisati izmirivanje računa”, kaže Marko.

Računati na popravke vrata i krečenje

Ipak, to nije posao koji je idealan, jer postoje brojni troškovi koji mnogi nisu predvideli, a treba računati na njih.

“To nije posao koji je stabilan, već stalno moraš njime da se baviš. Uvek neko nov dolazi, stari izlazi. Troškovi i obaveze jesu manji nego kada je u pitanju stan, ali svakako postoje. Potrebno je održavanje krova, krečenje, česte su popravke vrata. Uvek je u nekoj od garaža potrebna adaptacija ili popravka, naročito nakon izlaska zakupca”, kaže naš sagovornik.

Šta kažu zvanični podaci?

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za poslednji kvartal prošle godine zabeležio je povećanje broja prometovanih garažnih prostora za 17,7 odsto u odnosu na treći kvartal.

Po gradovima, porast prometa garažnih prostora zabeležen je u Novom Sadu 26,2 odsto, Nišu 28,6 odsto i Beogradu 16,2 odsto, dok je u Kragujevcu broj prometovanih garažnih prostora ostao praktično isti, navodi se u zvaničnoj analizi.

(Kurir.rs/Mondo)