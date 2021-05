VEČERAS U PONOĆ ISTIČE PRIJAVA ZA 60€, OSTALO JE JOŠ MALO VREMENA: Mali objasnio i kako do 3.000vakcinisanima!

BEOGRAD - Još danas do ponoći možete da se prijavite za novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra.

DO 60 EVRA U SAMO 3 KLIKA: Evo detaljnog foto-uputstva kako da se prijavite za pomoć države

Ukupan broj prijavljenih građana do sada je 4.038.079, a ukoliko računamo i penzionere, primaoce socijalne pomoći i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, koji su automatski bili prijavljeni, broj prijavljenih je 5.826.021. Ukupan broj isplaćenih građana je 4.860.550, poručio je jutros ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

Mali objasnio i prijava za po 3.000 vakcinisanima

Mali je pre nekoliko dana objasnio i daće postupak prijave za dodatnu pomoć od 3.000 dinara za one koji su se vakcinisali protiv korona virusa biti isti kao i prijava za pomoć od 60 evra.

"Prijava za tih 3.000 dinara će biti od 1. do 15. juna, putem Uprave za trezor, kol centra, a u pripremi je i novi portal, a do 31. maja ko kod primi prvu dozu vakcine, stiče pravo da se prijavi za pomoć", obajsnio je on.

Prošle nedelje pomoć od 30 evra primili su penzioneri, a potom i korisnici socijalne pomoći i zatvorenici.