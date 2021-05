Wiener Städtische osiguranje završilo 2020. godinu na trećoj poziciji

Podaci Narodne banke Srbije o godišnjim rezultatima sektora osiguranja u 2020. godini, pokazali su da je Wiener Städtische osiguranje obezbedilo stabilno treće mesto na tržištu osiguranja. Ukupan premijski prihod od 13.247.019.000 dinara, odnosno 12,05% tržišnog učešća, dokazali su sposobnost ove kompanije da se izbori sa svim izazovima u poslovanju i da omogući nesmetanu uslugu svojim klijentim i tokom krize prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Na sreću, tržište osiguranja u Srbiji je pokazalo otpornost, prilagodljivost, ali i dovoljan nivo diversifikacije, što nam je pomoglo da apsorbujemo pad rezultata u nekim segmentima, a da se to drastično ne odrazi na opšti rezultat. I pored svih prepreka i nepoznanica, u 2020. godini ostvarili smo ukupnu premiju od 13.25 milijardi RSD. To čini rast od 5,2% što je dvostruko više od ukupnog rasta premije osiguranja u Srbiji od 2,3%. Dalje, to je stabilan rast jer se u njemu ogledaju i rast premije neživotnih osiguranja (2,6%) koji je značajno viši od rasta neživotnih osiguranja na tržištu (1,7%) ali i rast premije životnog osiguranja (8,9%) dvostruko viši od rasta tog segmenta tržišta (4,4%), ističe Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora, Wiener Städtische osiguranja.

foto: Promo

Ovim je Wiener Städtische osiguranje potvrdilo stabilnu drugu poziciju na tržištu životnog osiguranja i tržišno učešće od 21.72%, što je rast u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je zabeleženo tržišno učešće od 20,82%.

U neživotnim osiguranjima, Wiener Städtische osiguranje ostvaruje tržišno učešće od 9,03% sa blagim rastom u odnosu na 2019. godinu.

Želeo bih da istaknem i da je naša dobit u segmentu neživotnih osiguranja, bez obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, poslednje 4 godine ubedljivo najviša i najstabilnija, što ukazuje na ravnomerno razvijen portfolio i kompanijsku ekspertizu da zadovolji različite zahteve tržišta u segmentima korporativnog osiguranja i komercijalne prodaje.

U godini kada proslavaljamo svoje punoletstvo na tržištu osiguranja u Srbiji, svesni smo ogromnog razvojnog puta koji je kompanija Wiener Städtische osiguranje prešla od osnivanja do danas. Ponosni smo na naše poslovne uspehe i na vrednost našeg brenda u Srbiji u koji su ugrađena velika zalaganja svih naših zaposlenih. Prethodnih godina, tim Wiener Städtische osiguranja zajedno sa klijentima, prošao je kroz razne izazove. Godina za nama je naročito bila značajna iz ugla dokazivanja naše fleksibilnosti, otpornosti i odgovornosti. Stečeno i opravdano poverenja naših klijenata i poslovnih partnera je najveća motivacija za naš dalji razvoj, zaključio je Blagojević.