TREŠNJE NA PIJACI 3 PUTA SKUPLJE OD JAGODA: Ljudi čekaju da padne cena, ali ako ne prođu kiše sigurno NEĆE POJEFTINITI

Domaće jagode na zelenim pijacama širom Srbije su znatno jeftinije nego lane i uglavnom se prodaju od 250 do 350 dinara za kilogram.

Najkrupnije su 400, a sitnije i slabijeg kvaliteta 200 dinara. Na kvantašu njihova cena je od 200 do 250 dinara. Prošle godine jagode su se u ovom periodu na zelenim pijacama prodavale od 500 do 600 dinara.

Sezona trešenja još nije počela, ali su se prve domaće juče ujutru pojavile na "Veletržnici" i koštale su 350 dinara. Početkom meseca cena čileanskih trešanja u jednoj beogradskoj piljari od 4.300 dinara iznenadila je potrošače. Sada se ovo bobičasto voće iz uvoza retko gde prodaje na zelenim pijacama, a u prestonici se mogu naći grčke trešnje za 1.000 dinara.

Tezge su pune domaćih jagoda i mada su jeftinije nego prošle godine, jedan proizvođač iz Grocke, koji ih prodaje po ceni od 300 do 350 dinara, kaže da je potražnja lošija.

- I to je ljudima skupo, slabo kupuju, čekaju da padne cena. Međutim, ako se nastavi ovakvo vreme i bude kiše kao što se najavljuje, to će da "ubije" jagodu, a onda sigurno neće pojeftiniti - objašnjava Zoran koji radi na jednoj beogradskoj pijaci.

Upravnik beogradske "Veletržnice" Nenad Marinković ističe da su sada u ponudi samo domaće jagode i da ih svakoga dana pristiže sve više.

- Uvozne su završile, sada su sve domaće, a koštaju od 200 do 250 dinara. Uglavnom su iz Grocke, Smedereva, Šapca... Kako se povećava ponuda, tako i potražnja raste. Ako bude sunca, pristizaće ih još više, ali loše vreme i kiša bi ih uništila - navodi Marinković.

Mnogo skuplje iz uvoza U pojedinim trgovinskim lancima domaću jagodu prodaju za 300 dinara po kilogramu. Mnogi u ponudi imaju ovo voće samo iz uvoza i zato je skuplje, a pakovanje od 250 grama košta 125 dinara. U megamarketima se prodaju i breskve i nektarine po ceni od 250 do 400 dok kajsije koštaju i do 500 dinara.

Ističe da su se pojavile i prve domaće trešnje po ceni od 350 dinara.

- Međutim, to je samo nekoliko gajbica, a očekuje se da u većim količinama počnu da stižu za sedam dana. Bilo ih je malo pa to još nije dovoljno da bi stigle do zelenih pijaca - kaže Marinković.

Na jednoj beogradskoj tržnici prodaju grčke trešnje po ceni od 1.000 dinara. Prodavac kaže da je nabavio tek 15 kilograma da vidi kako će ići prodaja.

- Jutros sam ih prvi dan ponudio, hteo sam da probam, da vidim da li će biti neke potražnje. Mislio sam da niko neće da ih kupi, ali mogu vam reći da sam iznenađen jer je do podneva četvoro ljudi pazarilo po pola kilograma - veli nam Jovan.

(Kurir.rs/Novosti)