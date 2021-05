IMATE LI ŠVAJCARCE U SLAMARICI KOD KUĆE: Građani se žale da ne mogu da zamene novčanice švajcarskog franka koje se povlače

rok do 31. maja

Preporučujemo građanima da zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka realizuju odmah, ne čekajući krajnji rok, zbog toga što će bankama biti potrebno izvesno vreme da novac prikupljen od građana predaju Narodnoj banci Srbije usled čega one mogu prestati sa zamenom novca građanima i pre 31. maja, upozorava NBS

BEOGRAD - Brojni građani susreli su se proteklih dana sa problemima prilikom zamene novčanica osme serije švajcarskog franka.

Poteškoće su nastale kada su građane banke odbijale ili im tražile da otvore devizni račun.

Sa druge strane, iz Narodne banke Srbije (NBS) podsećaju da su u dva navrata informisali banke, ovlašćene menjače i javnost o povlačenju iz opticaja pomenutih novčanica. Prvi put je to učinjeno u decembru 2020. godine, a drugi put 29. aprila 2021.

"Na osnovu informacija koje dobijamo od građana konstatovali smo da je poziv Narodne banke Srbije naišao na delimični odziv banaka, što znači da ima banaka koje su prihvatile poziv Narodne banke Srbije i građanima vrše zamenu švajcarskog franka bez naknade, ali ima i banaka koje to ne rade ili rade pod nepovoljnim uslovima, uz naplatu različitih troškova (otvaranje deviznog računa, održavanje deviznog računa, primena kupoprodajnih kurseva sa velikim rasponom kurseva)", navode za B92.

Na građanima je, kažu, da proverom uslova zamene kod većeg broja banaka, pronađu onu banku kod koje će moći da izvrše željenu transakciju bez troškova ili uz prihvatljive troškove.

Dve opcije

Kako ističu, javnost je obaveštena o mogućnostima zamene/prodaje osme serije švajcarskog franka, a to su:

- Banka može izvršiti zamenu novčanica osme serije za novčanice devete serije švajcarskog franka, primiti na devizni račun novčanice osme serije, a zatim, po pribavljanju novčanica devete, opticajne serije, izvršiti isplatu tih novčanica ili otkupiti za dinare novčanice osme serije;

- Ovlašćeni menjači mogu vršiti otkup novčanica osme serije za dinare, a zatim vršiti prodaju novčanica devete, opticajne serije švajcarskog franka ili neke druge valute (evro, američki dolar i slično).

"Narodna banka Srbije je, imajući u vidu veoma kratak rok od obaveštenja Nacionalne banke Švajcarske o povlačenju iz opticaja pomenute serije novčanica, koje je dato 28. aprila, do dana povlačenja iz opticaja – 30. aprila i procenu da mnogi građani imaju u posedu novčanice koje se povlače iz opticaja a koje neće moći da zamene do navedenog roka, obavestila sve banke dopisom od 29. aprila da će, do 31. maja bez naplate naknade bankama zamenjivati novčanice osme serije za novčanice devete serije, kao i da će primati novčanice osme serije radi zamene za devize ili opticajnu efektivu u drugoj valuti, tretirajući novčanice osme serije švajcarskog franka kao opticajne u pogledu naknade koja se naplaćuje za ove transakcije", napominju iz centralne banke.

U NBS kažu da, imajući u vidu pogodnosti koje su omogućili bankama, navedenim dopisom banke su pozvane da do 31. maja omoguće građanima da bez dodatnih troškova zamene novčanice osme serije švajcarskog franka.

"Pri tome, banke pod povoljnim uslovima mogu kod Narodne banke Srbije da zamene samo novčanice osme serije švajcarskog franka koje su od građana, preko menjača ili direktno, primile počev od 30. aprila, ali ne i novčanice ove serije koje imaju iz ranijeg perioda. Ovo ograničenje prema bankama, uvedeno je sa ciljem da se građanima omogući dodatni period za zamenu novčanica, a banke svakako uvek imaju mogućnost da preko inostranih banaka izvrše zamenu vanopticajnih novčanica, posebno imajući u vidu da se osma serija švajcarskih franaka može zameniti u centralnoj banci Švajcarske u neograničenom periodu", navode za naš portal.

Ne čekajte "zadnji čas"

Takođe, Narodna banka Srbije je, naglašavaju, blagovremeno obavestila javnost i banke o najavljenom povlačenju iz opticaja osme serije švajcarskih franaka, tako da su banke imale dovoljno vremena za njihovu zamenu. Centralna banka do sada je već primila i realizovala određeni broj zahteva banaka za zamenu osme serije švajcarskih franaka i dalje aktivnosti se nastavljaju po navedenoj proceduri.

"Preporučujemo građanima da zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka realizuju odmah, ne čekajući krajnji rok, zbog toga što će bankama biti potrebno izvesno vreme da novac prikupljen od građana predaju Narodnoj banci Srbije usled čega one mogu prestati sa zamenom novca građanima i pre 31. maja", upozoravaju.

Narodna banka Srbije ne obavlja poslove sa fizičkim licima, tako da zamena švajcarskih franaka nije moguća u Narodnoj banci Srbije, već isključivo kod banaka i ovlašćenih menjača.

(Kurir.rs/B92)