IMA PREVIŠE ŠKOLE DA BI GA ZAPOSLILI! Nedeljko muku muči da nađe posao, ODBIJENICU dobio i na virtuelnom sajmu zapošljavanja

Diplomirani menadžer za marketing i odnose s javnošću Nebojša Golušin (44) više od tri meseca konkuriše na svaki oglas za posao u oblasti marketinga a kao razlog za odbijanje najčešće dobija izgovor da je prekvalifikovan za date pozicije!

Tako je bilo i na jučerašnjem virtuelnom sajmu zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

"Kao odbijenicu dobijem objašnjenje da sam prekvalifikovan odnosno da su moje reference, moj nivo obrazovanja, razni seminari i treninzi koje sam prošao previše za to radno mesto za koje sam konkurisao", navodi Nebojša za Kurir televiziju.

Na sajmu je posao potražilo 7.500 nezaposlenih građana, a učešće je uzelo 70 kompanija za 2.800 mesta.

Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je da se nada da će poslodavci kandidate pronaći upravo na sajmu. Do posla najlakše dolaze trgovci, IT stručnjaci i elektrotehničari koji imaju do 30 godina, dok je najteže sezoncima čije je poslovanje obustavila epidemija.

Miloš Turinski sa sajta za zapošljavanje "Poslovi.infostud" kaže da se lagano nazire promena i na to planu.

"Ove godine se polako vraćaju sezonski poslovi i poslovi koje mladi mogu da obavljaju tokom leta u predstojećim mesecima gde mogu da zarade prve pare", objašnjava Turinski.

