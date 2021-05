MINISTAR MOMIROVIĆ O IZJAVI U VEZI SA INDIJSKIM METROOM: Indija je naša prijateljska država! Nema luksuza i bacanja narodnih para

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović odbacio je kao netačne tvrdnje da se nagativno izrazio o indijskom metrou i da ga je stavio u negativan, rasistički kontekst kada je rekao da beogradski metro ne treba da pršti od luksuza, ali ni da bude ni kao indijski.

- Srbija, u smislu infrastrukture, postaje zemlja koja će značajno odskočiti u odnosu na sve zemlje regiona, uključujući i zemlje Evropske unije. To ne bi moglo da se desi da nemamo jedan racionalan i odgovoran pristup. Takav će biti i beogradski metro. Mi sada imamo posla s takozvanim novinarima, koji izmisle izjavu i profile na društvenim mrežama, onda komentarišu izmišljene izjave i sada ja treba da dam neki komentar. Šta da prokomentarišem, cela priča je potpuno izmišljena. Indija je nama, naravno, prijateljska država koja ima neverovatno dobre primere metroa - rekao je Momirović.

Napomenuo je i da je njegov posao da i metro u Beogradu i svi koridori budu maksimalno brzo, efikasno i racionalno izvedeni.

- Nema luksuza i bacanja narodnih para, i to je zadatak koji sam ja dobio od predsednika Republike - dodao je Momirović.

Momirović je prokomentarisao i ocenu lidera Narodna stranka Vuka Jeremića na Tviteru da je on imbecil, istakavši da smatra da niko ko učestvuje u političkom životu nije imbecil.

- To je taj manir komentarisanja ne samo mene, već i članova naših porodica. Građani moraju da budu svesni da su ti ljudi 10 godina učestvovali u vlasti u ovoj državi. Zemlju su doveli do bankrota i nisu ni kilometar auto-puta izgradili, kilometar pruge nisu rekonstruisali. Kako je minimalna plata bila duplo niža nego sada? Ja to ne razumem. Zato što ne razumem kako su doveli zemlju do bankrota, a da nisu napravili nikakve investicije, ako ja to ne razumem onda možda i jesam imbecil - naveo je Momirović.

(Kurir.rs/Tanjug)