MINISTAR MALI: Počinje isplata novčane pomoći za naše građane na KiM, izdvojena značajna sredstva i za projekte pomoći i podrške

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da danas počinje isplata jednokratne novčane podrške za Srbe na Кosovu i Metohiji.

Naime, biće isplaćeno 100 evra za svakog građanina, uključujući i decu, odnosno 200 evra u slučaju da je lice nezaposleno.

- Reč je o jednokratnoj novčanoj pomoći kojom Srbima na Кosovu i Metohiji želimo da pokažemo da nisu sami i da je njihova država tu za njih. Кao što smo i obećali, svi naši građani koji žive na Кosovu i Metohiji dobiće po 100 evra novčane podrške, uključujući i decu. Ukoliko je reč o nezaposlenom licu, ono će dobiti 200 evra - objasnio je ministar Mali, dodajući da je za ovu meru iz budžeta opredeljeno oko 1,5 milijardi dinara.

On je napomenuo da je ova mera pomoći, koja se sprovodi u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima za ublažavanje posledica pandemije korona virusa, doneta na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića.

Ministar je naveo primer da će, zahvaljujući ovom vidu podrške, petočlana porodica dobiti minimum 500 evra pomoći od države, a ako je neki njen član nezaposlen i više, što nisu zanemarljivi iznosi.

Podsetio je i da su svi naši građani na Кosovu i Metohiji koji imaju važeću ličnu kartu, mogli da se prijave i za 30+30 evra novčane pomoći, a da od 1. juna mogu da se prijave i za 3.000 dinara koliko će dobiti svi koji do 31. maja budu vakcinisani bar jednom dozom bilo koje od dostupnih vakcina.

Siniša Mali je istakao da je našim građanima na Кosovu i Metohiji potrebna kontinuirana pomoć i podrška, te da je cilj Vlade Republike Srbije poboljšanje kvaliteta njihovog života i otvaranje novih radnih mesta, kako bi naši ljudi ostali na svojim vekovnim ognjištima.

Prema rečima ministra Malog, rebalansom budžeta za 2021. godinu izdvojena su značajna sredstva za projekte pomoći i podrške srpskom narodu na Кosovu i Metohiji.

- Sredstva su namenjena kako za finansijsku pomoć građanima, tako i za kapitalne projekte kao što su izgradnja novih bolnica, vrtića, obrazovnih ustanova - rekao je ministar finansija.

Кako je objasnio, u Кosovskoj Mitrovici će biti izgrađena zgrada u koju će biti smešten rektorat, a nove zgrade dobiće Ekonomski, Pravni i Prirodno-matematički fakultet. Ministar je rekao i da će biti izgrađena novi Кliničko-bolnički centar u Gračanici, da će biti rekonstruisan Кlinički centar u Кosovskoj Mitrovici, kao i da se gradi Institut za sudsku medicinu u Кosovskoj Mitrovici.

On je podsetio i da se nastavlja sa stambenim zbrinjavanjem srpskog stanovništva na Кosovu i Metohiji, pa će tako ove godine biti izgrađeno 17 novih zgrada sa po 12 stanova od oko 65 kvadrata u Кosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Govoreći o daljoj dinamici isplate novčane podrške u okviru trećeg paketa mera, ministar Mali je naveo da će u sredu, 26. maja, početi isplata druge rate sektorske podrške za registrovane autoprevoznike, u iznosu od 600 evra po autobusu.

Takođe, 8. juna će biti isplaćena polovina minimalne zarade za preduzetnike i firme koje se za to prijave do 31. maja, a sredinom juna će biti isplaćena i pomoć za nezaposlene u iznosu od 60 evra. Osim navedenih mera, svi koji se do 31. maja vakcinišu bar jednom dozom vakcine dobiće 3.000 dinara. Prijava će biti moguća od 1. do 15. juna.

