ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Vojvodine je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam raspisao novi konkurs radi unapređenja turističke ponude AP Vojvodine putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture, kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za: - izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostiteljskih objekata

- opremanja turističkih i ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima

foto: Razvojni fond Vojvodine

Pravo učešća na konkursu imaju:

- pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva koji su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice; - fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište i investicija se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam bespovratnim sredstvima sufinansira do 8 % od odobrenog iznosa kredita, a ukoliko je reč o ženi kao nosiocu komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, vlasnici preduzetničke radnj ili privrednog društva visina bespovratnih sredstava iznosi do 12 % od odobrenog iznosa kredita Iznos kredita je od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara, fiksna kamtna stopa u rasponu od 1-3% na godišnjem nivou, grejs period do 12 meseci a rok vraćanja kredita do 7 godina.