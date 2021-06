ZA MESEC DANA NA SNAGU STUPA NOVI ZAKON: Tiče se DIGITALNE IMOVINE, a vlasnicima KRIPTOVALUTA nameće POREZ NA DOBIT

Za manje od mesec dana, tačnije od 29. juna, počinje se sa primenom Zakona o digitalnoj imovini koji će tu sferu urediti, povećati poverenje ljudi u kriptovalute, ali i doneti veći broj korisnika.

Njih je za sada oko 100.000 u našoj zemlji, sa tendencijom rasta, baš kao i automata na kojima se kriptovalute kupuju i prodaju za keš.

Arvan Kamberi iz Bitkoin asocijacije Srbije za Kurir kaže da je novina da će svi oni plaćati porez na dobit od 15 odsto.

"Ono što ne piše u zakonu a promeniće se, to je pozitivna klima u Srbiji. Biće dosta ljudi koji će razmatrati time da se bave zato što pravna regulativa svima nudi sigurnost. S druge strane, pospešiće mlade kompanije da ostanu u Srbiji, a ne da utočište traže u drugim zemljama kao što je do sada to bio slučaj", smatra on.

Ipak, postavlja se pitanje, koliko možemo imati poverenja u kriptovalute kada vrednost najpoznatije, bitkoina, milijarder Ilon Mask obori na svetskim berzama samo jednom porukom na tviteru.

Kurir.rs

