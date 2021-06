ZA 60 KVADRATA STANA, 1.200 EVRA ZA PROZORE I VRATA: Od države za troškove građana i do 50 odsto

NOVI SAD - Za veću energetsku efikasnost zgrada i stanova potrebna je kvalitetna stolarija, a to nije slučaj u velikoj većini domaćinstava u Srbiji. Zbog toga je neophodno zameniti dotrajale prozore i vrata i ugraditi izolaciju, a sada bi to, zahvaljujući finansijskoj podršci države, građanima trebalo da bude olakšano.

Naime, uskoro će početi da radi Uprava za energetsku efikasnost koja će, zajedno sa lokalnom samoupravom, sufinansirati troškove građana za ovu vrstu radova do 50 odsto. Planirano je da se ove godine realizuje pilot-projekat finansiranja programa lokalnih samouprava na energetskoj sanaciji domaćinstava, a ti rezultati biće korišćeni za pripremu što jednostavnijih procedura i postupaka za građane. Za sada u ovaj prosec još nisu uključene banke, ali se i o tome razmišlja i to bi moglo da se očekuje sledeće godine, piše novosadski Dnevnik.

Po rečima potpredsednika Građevinske komore Srbije Gorana Rodića, podrška države u energetskoj sanaciji domaćinstava izuzetno je dobar potez i za građane i za državu. On je istakao i da se pre oko 15 godina već pokazalo da su građani zainteresovani da zamene stolariju i povećaju energetsku efikasnost jer su pojedine banke odobravale povoljne kredite za ove namene.

Odavno je tako nešto bilo planirano, ali nije bilo dovoljno volje da se i sprovede, kaže Rodić.

Po njegovim rečima, svaki dinar koji bude uložen za ove namene znači veliku uštedu i ima pozitivan efekat - i kad su u pitanju računi i energenti, ali i zbog toga što će se na ovim poslovima zaposliti veliki broj ljudi, a mnogi, koji sada posluju u sivoj zoni, preći će u redovne tokove poslovanja.

To je veliki posao jer je ove godine planirano da se uloži oko 500.000.000 dinara, a za narednu je za povećanje energetske efikasnosti predviđeno čak 150.000.000 evra. Naravno, to će imati puni značaj ukoliko se na tim poslovima zaposli domaća operativa, izbegne uvoz problematičnih proizvoda, koriste kvalitetni izolacioni materijali... To će, takođe, imati i ogroman značaj za sve vrste zanata koji se naslanjaju na građevinarstvo, odnosno sve one koji su u lancu proizvodnje stana: zadari, stolari, elektroinstaleteri, mašinci..., poručio je naš sagovornik.

Da je reč o velikom poslu, ističe Rodić, govori i to da su u Srbiji mnoge zgrade stare oko 50 godina i svakako su zrele za rekonstrukciju i to ne samo kada se govori o zameni stolarije.

Neophodno je da se definiše ceo sistem odobravanja subvencija i trošenja dobijene pomoći za nabavku i sprovođenje povećanja energetske efikasnosti, kaže urednica energertskog portala “Energija Balkana” Jelica Putniković.

Da bi jedan stan ili kuća bili energetski efikasni, dodala je, nije dovoljno samo promeniti vrata i prozore već uraditi izolaciju zidova, možda krova... a to već spada u građevinske radove.

Veoma je bitno i napraviti sistem da građani odaberu proizvođače i izvođače radova koji nude i garantuju kvalitet jer, sasvim je sigurno, da će biti lovaca u mutnom, kazala je Putniković.

Reč je o oko 2.000.000 stambenih objekata i sigurno je da će se u velikim gradovima - Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugima i te kako ulagati i na taj način ostvariti velike uštede, koje se mere stotinama milona evra. Naravno, da bi taj posao bio urađen najbolje što može, potrebno je da se radi po evropskim standardima. Sve to traži ozbiljnu organizaciju i na lokalnim samoupravama je velika odgovornost i, ako nemaju dovoljno obučenih ljudi, potrebno je da im se pomogne, ukazuje Rodić.

Po njegovim rečima, za zamenu stolarije prosečnog stana od oko 55 do 60 kvadratnih metara potrebno je između 1.100 i 1.200 evra, što se, uz podršku države smanjuje za polovinu.

To, praktično, znači da bi za ove namene građani trebalo da izdvoje oko 600 evra i to je iznos koji bi, naravno, uz obezbeđenje povoljnih kredita i mogućnosti plaćanja na rate, mnoge građane pruvukao da se odluče da zamene stolariju i tako dugoročno smanje račune za grejanje, kaže Rodić.

Kurir.rs/Dnevnik/D. Mlađenović