SUTRA LEŽU DRŽAVNE PARE NA VIŠE OD MILION RAČUNA: Stiže i 3.000 za vakcinisane, posle toga nove isplate, EVO I KADA

Isplata poslednje rate minimalca, počinje sutra 8. juna. Svi preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika preduzeća za svakog prijavljenog radnika dobiće po 15.450 dinara.

Sa ovom isplatom praktično se završava treći paket pomoći koji je uključivao podršku svim preduzećima. Ova podrška je pokrila zarade za mart, april i maj, a firme će ukupno, po svakom radniku, dobiti nešto više od 46.000 dinara, odnosno tri puta po 15.450, što je polovina januarske minimalne plate u Srbiji.

Pravo na ovu pomoć ima nešto više od milion i po radnika, mada je broj prijavljenih za pomoć bio značajno manji - oko 1,2 miliona u proseku mesečno.

Inače, kako su potvrdili u Ministarstvu finansija, za 3.000 dinara do jutros se prijavilo 1.158.624 građana. Rok za prijavu ističe 15. juna, a pravo na ovu pomoć imaju svi građani koji su vakcinisani do danas i koji su se za vakcinaciju prijavili do 31. maja.

Kalendar isplata i prijava za ostalu državnu pomoć: 15. jun - kraj prijave za 3.000 dinara za vakcinisane druga polovina juna - uplata 3.000 dinara za vakcinisane Septembar - penzioneri dobijaju dodatnih 50 evra Novembar - isplata drugih 30 evra za sve kategorije građana

Što se tiče penzionera, posle isplate od 30 evra u maju, i 3.000 dinara za vakcinisane, oni će u septembru dobiti i dodatnih 50 evra. Sledeće isplata je u novembru i tada će svi ostali građani dobiti drugih 30 evra.

I penzioneri će u novembru dobiti svojih 30 evra i tako doći do ukupne cifre od 110. U novembru će i nezaposleni dobiti svojih 30 i tako doći do ukupne cifre od 120 evra.

Vlada je prošle nedelje usvojila i nova pravila koja se tiču najmanjih plata u Srbiji, a koja donose revolucionalno dobre promene za stotine hiljada naših radnika.

