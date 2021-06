JOŠ JEDAN MINISTARSKI MUŠTULUK: Pare stižu i vama ali u ponedeljak! Ako ste na ovom spisku, na račun vam 14. juna leže 60 EVRA!

BEOGRAD - Država će 14. juna isplatiti pomoć od po 60 evra za sve nezaposlene, koji su zaključno sa 15. aprilom bili prijavljeni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, rekao je danas Tanjugu ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je podsetio da je to pomoć u okviru trećeg paketa pomoći.

"Sve što smo na početku godine rekli i obećali, u smislu isplate minimalne zarade, pomoći nezaposlenima, penzionerima, isplate prvih 30 evra, ide po po planu", rekao je Mali.

Podseća da će preostalih 30 evra svim punoletnim građanima koji su se prijavili za tu pomoć država isplatiti u novembru, dok će u septembru penzioneri dobiti dodatnih 50 evra.

Mali kaže da je država, uprkos velikoj pomoći građanima i privredi, apsolutno stabilna i da ima dovoljno novca na računu da obaveze ispunjava u dinar i u dan.

"Vrlo je važno da nastavimo sa vakcinacijom ovim tempom, kako bismo što pre došli do kolektivnog imuniteta i otvorili u potpunosti našu ekonomiju", rekao je Mali i dodao da je to put do ostvarivanja plana države da stopa privrednog rasta do kraja godine bude iznad šest odsto.

Kaže da će sa šest odsto Srbija biti prva ili druga u Evropi, dok će sa iznad šest odsto rasta, smatra, biti ubedljivo prva.

To za građane, navodi ministar, znači veći prostor za nove investicije, izgradnju novih puteva, vrtića, bolnica, a otvara i prostor za podizanje plata i penzija.

"Očekujemo rezultat u drugom kvartalu. Ohrabruju rezultati u aprilu i maju, videćemo kako ćemo proći u junu, tada ćemo već znati koliko prostora imamo za povećanje plata i penzija", zaključio je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug)