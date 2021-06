Važno nam je šta lokalni potrošači žele i cene

Ada Loyalty Club, program lojalnosti koji je kreiran povodom drugog rođendana centra, u potpunosti je razvijan imajući u vidu potrebe lokalnih potrošača

„Fokus potrošača je pomeren, i neke stvari su postale deo veće globalne promene, koja je započela još pre pandemije“, kaže u intervjuu za Kurir.rs generalni direktor Ada Mol Beograd Alex Linchev. Prisutan u real estate industriji više od 15 godina vodeći stambenu, komercijalnu i maloprodajnu imovinu, kao i svetske golf klubove, Linchev je tokom svoje karijere sarađivao sa više od 300 međunarodnih zakupaca, upravljao je više od 150.000 kvadatnih metara tržnih centara i kancelarijskog prostora i radio za jednog od najvećih međunarodnih developera u regionu CEE.

Tokom proteklih 18 meseci pratili ste promene do kojih je došlo kod potrošača u Srbiji. Šta je sada u fokusu potrošača?

Fokus je pomeren, i neke stvari su postale deo veće globalne promene, koja je započela još pre pandemije. Danas, po prvi put u istoriji, potrošačko tržište obuhvata, najvećim delom, pet generacija kupaca: Bejbi-bum generaciju (1946-64), generaciju X (1965-80), milenijalce (1981-97), generaciju zed (1998-2016), i generaciju alfa (od 2017). Do 2030. svaki predstavnik bejbi-bum generacije imaće više od 65 godina, dok će oni najstariji predstavnici ove grupe slaviti 84. rođendan. Za razliku od toga, najmlađe alfe imaće svega 13 godina. To znači da će u narednoj deceniji za većinu tržnih centara ključni potrošači biti milenijalci i generacija zed.

U čemu se oni razlikuju?

Za razliku od bejbi-bum generacije čiji su predstavnici uvek težili ka tome da međusobno liče, milenijalci i generacija zed slavi vrednosti koje su odraz ljudske raznolikosti. Za ovaj potrošački segement brendovi koji su povezani sa etničkim poreklom, rasom ili religijom gube značaj. Mlađi potrošači prednost daju funkcionalnosti u odnosu na posedovanje, i jasno iskazuju sklonost ka sticanju iskustava, a ne „stvari”. Dok su u prošlosti potrošači hrlili u tržne centre u potrazi za onom vrednošću koja se iskazuje kroz odnos između cene i brendirane robe, centri budućnosti će nastojati da zadovolje kolektivne i individualne vrednosti svojih potrošača. Time se može objasniti poslovni uspeh brojnih kompanija, počev od Uber, Airbnb ili Lyft, preko sajtova za onlajn rentiranje dizajnirane garderobe ili usluge personalizovanja odevnih predmeta u prodavnicama odeće, do kompanija za šerovanje električnih automobila. Jasno je da novi potrošači žele personalizovanu i autentičnu interkaciju sa brendovima, pri čemu često veruju u benefit od stvaranja i održavanja čvrstih veza sa svojim lokalnim zajednicama.

Kada govorimo o Srbiji, postoje i dodatni faktori. U zemlji se odnedavno sve više koriste usluge servisa za dostavu, naročito u sektoru hrane i pića. Ne samo da su potrošači ovde napredni korisnici onlajn usluga, već im se veoma dopada kada postoji i fizičko iskustvo – dodatni benefit je poželjan i kad se kupuje hrana, i kad je reč o zabavi, i kad se ide u šoping.

Povodom drugog rođendana centra, kupcima je ponuđen program lojalnosti. Šta on konkretno podrazumeva i da li ste zadovoljni time kako program napreduje?

Kada smo razvijali program Ada Loyalty Club na umu smo imali isključivo jednu stvar, a to su lokalni potrošači. Šta žele, šta cene i gde im je potrebna asistencija. Ada Loyalty Club nudi raznolika rešenja za sve ove potrebe i „probleme“, i to na vrlo jednostavan i intuitivan način, pri čemu je besplatan za sve potrošače.

Za kupoholike, koji žele da uvek budu obučeni komadima iz najnovijih kolekcija, ali traže dodatu vrednost pri izboru fizičke kupovine, Ada Loyalty kartica obezbeđuje stalni popust na nove kolekcije u iznosu od 5% do 25%, u oko 70 prodavnica. Za razliku od Crnog petka i različitih tradicionalnih rasprodaja, ALC popusti važe preko čitave godine, a ne samo preko produženog vikenda ili tokom određenih nedelja, i to uglavnom za nove kolekcije, na samom početku njihove sezone, a ne na njenom kraju, kada se organizuju tradicionalne rasprodaje i kampanje poput Crnog petka, da bi se ispraznile zalihe od prethodne sezone ili kolekcija čija se sezona završava. Za kupca koji traži još veću vrednost za odabir kupovine u tržnom centru Ada Mall, svaki dinar potrošen u modnim radnjama na Adi nagrađuje se bodovima. A onda nakon sakupljanja određene količine bodova svaki kupac može da izabere neku od godišnjih nagrada u vrednosti od 100.000 evra, koje obezbeđuje ALC. Oni se kreću od vaučera za gotovinu za buduće kupovine u radnjama, preko isključivo brendiranih ruksaka i druge robe, do visokotehnoloških uređaja kao što su najnoviji pametni telefoni, dronovi i tableti. Velika dodatna vrednost ALC-a ovde je što se, za razliku od konvencionalnih dokaza o kupovini u tržnim centrima, Ada Loyalty ne zasniva na proizvoljnom principu lutrije gde nekolicina srećnika osvaja velike nagrade. Sa ALC-om sakupljate bodove, dobijate, to je zagarantovano. Jedino pravilo je tržišna potražnja - dostupnost nagrada je na principu „ko prvi devojci“ (narodski rečeno). A onda ćemo za dugoročno verne kupce Ada Loyalty Cluba organizovati razne događaje samo za članove koje ćemo dodatno nagraditi.

Ada Loyalty Club takođe ima besplatne Android i IOS aplikacije.

Tako je, za registraciju je bukvalno potrebno 5 minuta, a sve što treba da uradite je da dođete do Info pulta tržnog centra i uzmete svoju karticu lojalnosti pomoću koje možete odmah kupovati sa popustima, sakupljati bodove i zahtevati nagrade. To je lako. Bez naknade za održavanje, bez bankarskih troškova, bez obaveza. Ako vam se ne sviđa, možete da je odbacite u bilo kom trenutku. Iz brojeva koje vidim, ljudi, kad je prvi put vide i shvate kako funkconiše, odmah je zavole. Najčešća povratna informacija kupaca s kojom se suočavamo je „ne možemo da verujemo da je tako nešto besplatno“.

Kako napreduje izgradnja pešačkog prolaza za pešake?

Most je u potpunosti završen. Sada čekamo zvaničnu dozvolu, i nadamo se da ćemo ga otvoriti do ovog leta.

