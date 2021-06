OVO SU VAŠA POTROŠAČKA PRAVA! Evo šta da uradite ako vam se nedugo posle kupovine pokvari neki električni uređaj!

Neretko se dešava da se proizvod koji ste kupili pokvari pre isteka garancije. Kupcima su malo poznata njihova potrošačka prava, a kako piše u Kurirovom dodatku u prvih šest meseci od kupovine robe, kupci imaju pravo da biraju između popravke, zamne, umanjenje cene i raskid ugovora, dok ukoliko se kvar desi u proteklih 18 meseci, kupci imaju pravo da biraju između zamene i popravke.

Prema rečima Petra Bogosavljevića iz Udruženja potrošača važno je naglasiti da potrošač odlučuje na koji način će mu se šteta nadoknaditi.

- Suština je da u zakonu o zaštiti potrošača uređeno je pitanje o nesaobraznosti proizvoda, to znači odstupanje tehničkih karakteristika ispravnosti proizvoda i posebno ono što su realna očekivanja potrošača. Ovaj problem se rešava u garantnom roku od dve godine.

- Ukoliko se neispravnost pojavi u prvih šest meseci podrazumeva se da je u pitanju fabrička greška. I bez ikakvog dokazivanja potrošača prodavac je dužan da reši pitanje nesaobraznosti na jedan od ovih načina koji su navedeni - kaže Petar.

On je naveo da je važno pravično postupati prema potrošačima, pa problem rešiti zamenom za novi proizvod, ukoliko je to moguće, zatim umanjenjem cene, ako potrošač pristane na to ili povraćaj novca, ukoliko je izgubljeno poverenje u trgovca i uikoliko je u pitanju nekorektan poslovni odnos, naveo je Bogosavljević.

Ono što je posebno istakao kao najvažniju stvar je da je potrošač taj koji odlučje na koji način će problem biti rešen.

- Prvo je neophodno da se sačini zapisnik o reklamaciji, identifikacija koji je tip, koji je problem i zahtev potrošača. Prodavac je dužan da u roku od osam dana odgovori kupcu na žalbu i da svoju odluku obrazloži.

Loša praksa kada je u pitanju tehnička roba je da prodavci upućuju potrošače da se obrate servisu, koji je ili u sastavu proizvođača ili u nekom prećutnom dogovoru sa njim, a to sve ide na štetu potrošača, naveo je Petar.

