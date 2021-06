PREMIJERKA BRNABIC NA EBRD PANELU: Rast BDP Srbije u prvom kvartalu trenutno najbolji rezultat u Evropi

Srpska ekonomija se ove godine veoma brzo oporavlja od posledica korona krize i rast BDP-a Srbije će u 2021. biti najmanje šest odsto, izjavila je danas predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na onlajn panelu Evropske investicione banke posvećenom posledicama pandemije.

Brnabić je na panelu "Izgradnja bolje i ravnopravnije budućnosti: Glasovi regiona EBRD" (Building a Better and More Equal Future: Voices from the EBRD Regions) rekla da je Srbija u prvom kvartalu 2021. imala rast BDP-a od 1,7 odsto, što je trenutno najbolji rezultat u Evropi.

Srpska premijerka je podsetila da na čelu vlade od 2017. godine, kao i da je 2016. godine, kada je bila ministarka državne uprave započeta transformacija srpske ekonomije, od ekonomije zasnovane na radno intenzivnim poslovima i investicijama ka ekonomiji zasnovanoj na inovacijama i znanju.

"To nam je veoma pomoglo kada je nastupila korona kriza, pošto je naša eknomija postala dosta stabilnija i otpornija. Srbija je bila pogođena krizom, ali ne tako kao većina zemalja EU", naglasila je Brnabić.

Kaže da je srpska ekonomija pokazala da veliku otportnost kada je reč o sektoru usluga i IT-a. Ona je naglasila da je država odragovala veoma efikasno na izazove tokom kovid krize, sa do sada ukupno tri paketa pomoći privredi i građanima, čime su obuhvaćena ne samo mala i srednja već i velika preduzeća, kao i da je bila obezbeđena direktna finansijska pomoć građanima.

U 2020. srpski BDP je pao samo 0,9 odsto, što je bio drugi najbolji rezultat u Evropi, dodala je premijerka Brnabić. Istakla je da je država Srbija kroz tri paketa pomoći privredi i građanima dala oko osam milijardi evra, što je više od 17 odsto srpskog BDP-a.

"To nam je dosta pomoglo da imamo brzi oporavak u prvom kvartalu ove godine i nadamo se da da ćemo ove godine imati rast BDP-a od najmanje šest odsto", navela je ona.

Napomenula je da je borba sa kovidom 19 borba koja još uvek traje i da još niko ne može da proglasi pobedu.

(Kurir.rs/Tanjug)