MINIMALAC 35.000 DINARA? Najmanje plate u Srbiji ove godine mogle bi rekordno da porastu

Da će ove godine biti pregovora o novoj povišici minimalne zarade u Srbiji, bilo je jasno još kada su se delile čestitke za Novu godinu. Tada su sindikati obećali da će se tokom ovih meseci boriti da se i ove, 2021. godine, minimalac poveća.

To je potvrdio prethodnih dana i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je gostujući u jednoj emisiji naveo da je cilj vlade da se podižu plate, a posebno minimalac.

Preciznije, do kraja godine minimalna zarada biće povećana na 35.000 dinara odnosno na oko 300 evra, dok će već u januaru prosečna zarada da prestigne 600 evra.

- Želimo da i minimalac povećamo, da on bude veći od 35.000 dinara. Što bi značilo da niko u Srbiji nema platu ispod 300 evra. Lakše je da se živi sa 35.000 nego 15.500 dinara, pre nego što sam postao predsednik vlade - rekao je Vučić.

Objašnjava da za takvu izjavu ima pokriće i u proceni privrednog rasta za Srbiju koju je MMF pre dva dana promenio sa pet na šest odsto, koliko je iznosila i prognoza srpskih vlasti.

Šta je potrebno da bi se to sprovelo? Sudeći prema godini ranije - saglasnost.

Podsetimo, tri strane koje su pregovarale oko nove cene minimalne cene rada u Srbiji nisu postigle konenzus, pa je Vlada Srbije donela odluku da minimalac u Srbiji bude veći 6,6 odsto tek u septembru.

Odluku o minimalnoj zaradi odluku donosi Socijalno-ekonomski savet, ali kako se sindikati i poslodavci u tom telu po pravilu ne usaglase, država je ta koja na kraju presudi.

Lane je to značilo da je odlukom svaki radnik dobio u proseku 2.156 dinara više, odnosno, malo više od 32.000 dinara (32.126).

Tačnije, to znači da cena radnog sata u Srbiji sada košta 183, 9 dinara, što dalje znači da bi se i njegova cena promenila.

foto: Shutterstock

Po nepisanom pravilu, praksa je pokazala da je neminovno da minimalac povuče i ostale zarade, a za naš portal predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ponovio da minimalna zarada povlači druge, koliko god privatni sekor to želeo ili ne.

- Ovim povećanjem od 2.000 dinara, računajte da će se povećati i ostale zarade. Oni koji su do sada imali 32.000 ili 33. 000 ići će na 35.000 dinara tako dalje - rekao nam je tada on.

Kako navodi, ne može neko da se ostavi na plati koja je u visini novog minimalca, ako se on sada povećava. U proseku, to bi značilo da će ostale zarade skočiti za oko isto 2.000 do 3.000 dinara. Isti recept mi mogao sada da se prepiše.

Kako se računa radni sat?

Inače, članom 112. Zakona o radu utvrđena je nadležnost Socijalno-ekonomskog saveta Srbije koji čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, za utvrđivanje visine minimalne zarade, uz obavezu da se računaju parametri:

Troškovi života, kretanje prosečne zarade u Srbiji, egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenog i njegove porodice.

Dalje, stopa nezaposlenosti, kretanje zaposlenosti na tržištu rada i opšte ekonomske razvijenosti zemlje. Takođe, neoporezvi deo zarade se povećava

U poslednjih deset godina, država je povećavala minimalac osam puta. Na zahteve sindikata za povećanje najniže zagarantovane zarade u zemlji nije pristajala u 2014. i 2016.

Odluka o visini minimalne cene kada se usvoji, stupa na snagu u januru sledeće godine.

(Kurir.rs/Telegraf biznis)