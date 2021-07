PREDSEDNIK SRBIJE: Ulagađemo više u energetsku infrastrukturu, imamo ogromne planove za luku Prahovo

Predsednik Srbje Aleksandar Vučić najavio je danas da će država uložiti još 380 miliona evra u HE Đerdap u narednih 10 godina, kako bi Đedap mogao da dobije dodatnih 50 megavata struje.

"Ključno pitanje napretka Srbije je pitanje energetskog snabdevanja i enegetske bezbednosti naše zemlje", poručio je predsednik nakon obilaska rekonstruisane brodske prevodnice na HE Đerdap koja je izuzetno važna za plovidbu na Dunavu.

Istakao je da Srbija troši sve više struje, ne samo zimi već i leti, kao i da su se građani navikli na mnogo udobniji život i ne razmišljaju da li ćemo imati dovoljno resursa i struje u narendom periodu.

"Mi ćemo u revitalizaciju sistema HE Đerdap da uložimo u narednih 10 godina još 380 miliona evra, to je važan zadatak za EPS. Đerdap mora da dobije novih 50 megavata za proizvodnju struje", naglasio je Vučić.

Dodao je da će se kao predsednik boriti za to, ako bude neslaganja sa vladom, da se više ulagaže u energetsku infrastrukturu.

Ogromni planovi za Prahovo

Predsednik je izjavio da je luka Prahovo veoma važna i da država ima ogromne planove za Prahovo i spremna je da uloži veliki novac, jer je to jedna od ključnih tačaka razvoja i velika je stvar za Srbiju ako se uspe u revitalizaciji tog područja.

Na konstataciju novinara da je jedan od važnih infrastrukturnih projekata i vađenje potopljenih brodova kod Prahova, Vučić je rekao da to jeste veoma važno, da su planovi za Prahovo veliki i da bi u narednih mesec ili dva trebalo da država definiše svoje zahteve i potrebe, kako bi se taj posao obavio.

"Sa pravljenjem industrijske zone u Prahovu, dovođenjem velikih kompanija, dobili bismo dodatni izlaz, ja kažem na naše more, jer nas to približava i Crnom moru, povezuje sa svima i omogućava lakši prevoz baržama i brodvima do svih evropskih destinacija", rekao je Vučić.

On je ukazao da bi to podiglo ne samo Dušanovac, Mihajlovac, Jabukovac, Brzu palanku, već i ceo Negotin, Kladovo, a to dodatno pomaže Boru, Donjem Milanovcu, Majdanpeku.

"Spremni smo da uložimo veliki novac. Mi još tražimo kako da dobijemo obezbeđenje da će tu firme koje imaju poslovne planove, moći da dođu da rade. Da ne uložimo 50-100 miliona, a da nemamo ništa. Tražimo garancije i sigurnost za ozbiljan posao, a onda bismo time zaposlili ceo nezaposleni deo istoka Srbije i to je od nas od presudnog značaja", rekao je Vučić.

Posle toga, kaže, ostaje da se dovede jedan veliki investitor u Požarevac.

Podsetio je da je u planu izgradnja brze saobraćajnice do Požarevca, i dalje do Velikog gradišta i Golupca, a namera je da se rade i drugi putevi u tom delu, kako bi se uvezao ceo istok Srbije, do Zaječara.

"Mnogo toga radimo i pravimo, ali Prahovo jeste jedna od ključnih tačaka razvoja i ako to uspemo, to je velika stvar za Srbiju", rekao je Vučić nakon obilaska Komandnog tornja na Dunavu kod Kladova.

Na tom mestu Vučić je rekao da će odgovarati samo na pitanja o infrastrukturnim projektima, a ne i političkim protivnicima, jer o njima, kaže, ne želi da govori pred evropskim predstavnicima, pa će na ostala pitanja odgovarati po obilasku rekonstruisanog puta, deonica HE Đerdap 1 - Kladovo.

(Kurir.rs/Tanjug)