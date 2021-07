ANKETA! PITALI SMO GRAĐANE ŠTA MISLE O IZNOSU MINIMALCA: Dok jedni tvrde da treba da se POVEĆA, drugi smatraju da je i PREVELIKA

Da li će i kada će doći do revidiranje minimalne zarade u našoj zemlji pitanje je kojim se bavila ekipa Kurir televizije nakon zahteva sindikata za podizanje minimalne zarade do nivoa minimalne potrošačke korpe.

Trenutni minimalac u Srbiji nešto je veći od 32 hiljade dinara. Iako je većina građana saglasna u oceni da je ta cifra mizerna, ima i onih koji smatraju da nečiji rad ne vredi ni toliko.

Minimalna potrošačka korpa predstavlja minimalne potrebe za tročlanu porodicu i ona sada iznosi 39 hiljada dinara.

Predstavnici sindikata kažu da to nije dovoljno. Zato nude nekoliko predloga minimalne cene rada koji variraju od 39 do nešto više od 40 hiljada dinara. Ipak, nisu optimistični jer poslodavci za radnike nemaju sluha, a prema najavama, minimalac će najverovatnije ove godine biti 35. hiljada, što je i pedlog predsednika.

01:55 PITALI SMO GRAĐANE ŠTA MISLE O IZNOSU MINIMALCA: Dok jedni tvrde da treba da se POVEĆA, drugi smatraju da je i PREVELIKA

- U ovom trenutku svi oni koji rade za minimalac, odnosno za manje od 40 hiljada su ispod granice siromaštva. Nije u redu da bilo ko ko radi u Srbiji ne može da zadovolji sopstvene potrebe i da onaj ko radi bude u riziku da je siromašan - kaže Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izjednačavanje minimalne zarade sa minimalnom potrošačkom korpom, prema rečima stručnjaka, jedna je od najboljih ekonomskih mera.

- To je ekonomska mera koja podstiče oživljavanje privrednih aktivnosti zasnovanih na realnim osnovama. Podstiče onu strukturu potrošnje koja je u krizi. Ako nemamo podsticanje ove potrošnje, imaćemo ubrzana isedljavanja stanovništva i to onog koje mpože da nosi privredne aktivnosti ovoj zemlji - kaže Petar Bogosavljević iz Udruženja potrošača Beograda.

foto: Kurir televizija

A da li će doći do dogovora i eventualne korekcije minimalne zarade saznaćemo najkasnije do 15. septembra do kada će se završiti pregovori poslodavaca, sindikata i Vlade o visini minamalca za narednu godinu.

