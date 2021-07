MINISTAR MOMIROVIĆ: Pruga Beograd-Niš jedna od najvećih investicija

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potvrdio je jutros da će izgradnja pruge od Beograda do Niša biti jedna od najvećih infrastrukturnih investicija.

"Očekujem da od ove godine krenemo u te radove. To će biti investicija koju radimo zajedno sa Evropljanima, sa Evropskom investicionom bankom, uz grant od 700 miliona evra. To je najveći grant koji je neka zemlja dobila u jugoistočnoj Evropi. To više nije samo pitanje infrastrukture, nego snažne podrške koju Evropska komisija daje Srbiji", rekao je Momirović za TV Prva.

On je podsetio da se radi na projektima koji su morali biti urađeni još pre 50 godina i istakao da "moramo da nadoknadimo tih 50 godina".

Momirović je izjavio da će do kraja ove godine biti završena pruga od Beograda do Novog Sada, posle čega slede testiranja, a otvaranje pruge za komercijalnu upotrebu najavio je za februar iduće godine.

"To će biti najbrža i najmodernija pruga u istočnoj Evropi. Ići će 200 na sat od Beograda do Novog Sada, najboljim vozovima koji postoje u Evropi, koje proizvodi Štadler u Švajcarskoj", rekao je ministar.

On je potvrdio da se trenutno projektuje i izvodi 1.009 kilometara brzih modernih autoputeva i to: Moravski koridor - put Preljina-Požega, putevi Ruma-Šabac-Loznica, zatim od Požarevca do Velikog Gradišta i Golubovca, novi put Beograd-Zrenjanin, saobraćajnica od Surčina do Novog Beograda, brza saobraćajnica od Sombora do Kikinde i više loklalnih puteve.

"Taj obim investicija je bez presedana, a sve ove puteve mi ćemo završiti u naredne dve do tri godine", rekao je Momirović i ocenio da će Srbija imati najrazvijeniju infrastrukturu na Balkanu.

On je podsetio je da je 2012. godine javni dug bio 78 odsto u odnosu na BDP, a investicije u pruge i puteve nije bilo.

"Mi smo bili zemlja pred bankrotom, a nismo imali praktično ni jednu javnu veliku investiciju. Ni jedan auto-put, ni jednu brzu prugu. Danas, mi smo na nivou do 60 odsto zaduženosti, a ljudi mogu da vide u šta sve investiramo", rekao je Momirović.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)