OVE POSLOVE MOŽETE DA DOBIJETE PO PRINCIPU DANAS ZA SUTRA: Plata i do 150.000 dinara, a evo kakvi su uslovi rada

Za neke poslove u Beogradu takva je potražnja, da posao bukvalno možete da dobijete po principu: "Drago nam je, počinjete da radite sutra".

Ovo su najtraženiji poslovi na birou rada, za njih vam uglavnom nije potrebno predznanje i završene visoke škole, a u nastavku pročitajte i kakvi su uslovi rada kao i kolika je plata.

Dostavljač

Zatvaranja, policijski čas i sve ono što nas je snašlo u doba korone, zanimanje dostavlljača hrane podigla je na viši nivo, u prestonici imamo nekoliko aplikacije za dostavu. Na svakom ćošku vidimo biciklste plave, crvene, žute.... Očigledno da bez ovog zanimanja, Beograđani ne mogu. Njihove aplikacije u Srbiji koristi 360.000 ljudi.

Pojedini dostavljači iz Beograda uspevaju da zarade i do 150.000 dinara mesečno, ali za to treba da rade i po više od 10 sati dnevno, što je prilično naporono. No, prosek je oko 100.000 dinara za Beograd, dok zarade u drugim gradovima padaju i za polovinu. Ovi radnici se tretiraju kao nezavisni pružaoci usluga, a ne kao zaposleni. Dakle, nemaju zdrastveno, koliko rade, toliko zarade.

Dostavljači spadaju u takvu grupu radnika da trenutno nijedan postojeći oblik ugovora ne odgovara u potpunosti onome što oni rade. Nalaze se na pola puta između preduzetnika i zaposlenih, nešto poput frilensera. Mnogi se za ovaj posao odlučuju jer mogu fino da zarade bez velikih ulaganja, jedino treba da su izdrživlji.

Uvek imaju manjak dostavljača, jer prosečno vreme zadržavanja radnika jeste 6 meseci i upravo zato su im konstantno potrebni ljudi i konstantno primaju nove.

Frizeri

Frizeri mogu da zarade i do 1.500 evra, pa i više, ali put do toga je dug.

- Mnogi poslodavci nude one najniže zarade od 30.000 pa do 40.000 dinara. S druge strane, takvi oglasi su neretko znali da prođu bez prijava. Međutim, imali smo i poslodavce koji traže kvalitetnog frizera i nude zarade od 80.000, 100.000 - navodi Miloš Turinski iz Infostuda.

Konobari i kuvari

Mnogim poslodavcima letnjoj sezoni nedostaju ugostiteljski radnici poput kuvara i konobara.

Granice su otvorene i svi kvalifikovani radnici su otišli na tih pet-šest meseci u Crnu Goru, Hrvatsku ili Sloveniju da zarade malo više para nego što bi to mogli ovde. Tako da u Beogradu često možete da vidite izlepljenje izloge kafića i restorana gde se traže radnici.

Dnevnica konobara iznosi između 1.000 i 2.000 dinara, ali većina ne bi ni radila ovaj posao da nema bakšiša. Plate konobara nisu mnogo velike, retko gde možete da imate primanja veća od 50.000-60.000 dinara, jer svi znaju da se u ovom poslu živi od bakšiša. Pre nego što nas je pogodila pandemija korona virusa, primanja su mogla da budu duplirana ili čak i tri puta veća od osnovne plate.

Kuvar

Što se tiče kuvara kao potpuni početnik bez dana radnog iskustva može da zaradi oko 50.000 dinara, a kasnije, u zavisnosti brzine napredovanja i usvajanja saveta starijih i iskusnijih kolega, plata može biti i duplirana.

Automehaničar

Početna plata u auto servisu iznosi između 400 i 500 evra, pored automehaničara, uvek nedostaju eutoelektričari, autolimari, autolakeri, autoelektroničari, koji su takođe dobro plaćeni.

Ektričari, moleri, keramičari, zidari i zavarivači

Zarade su ovde veće od prosečne, a kreću se uglavnom od 60.000 do 120.000 dinara.

Trenutno domaćim građevinskim firmama nedostaje oko 60.000 radnika, a ako posmatramo ukupne potrebe našeg društva taj broj bi bio duplo veći - izjavio je ranije Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.

Zato se za različite vrste poslova angažuju majstori iz različitih krajeva sveta, iz BiH, Severne Makedonije, Rumunije, Bugarske, Pakistana, Indije, Turske. To je uglavnom priučena radna snaga, a ne kvalifikovani kadrovi.

Sezonski poslovi

Sezonski poslovi najčešće u poljoprivredi (npr. sezonsko branje malina) je jako dobro plaćen, dnevnica ide i do 3000 dinara, ali kandidata je premalo.

