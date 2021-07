BERU MALINE I NA PLUS 40 JER JE ZARADA ODLIČNA: Za 15 dana i po 45.000! Ne radim nigde a imam dvoje dece, te pare mi dobro dođu

NIŠ - Berba malina je poslednjih nekoliko godina najtraženiji posao. Velika je ponuda i potražnja, a dnevnica za berače ove godine kako sami kažu je zadovoljavajuća i iznosi 300 dinara po satu, jedino što beračima smeta jesu visoke temperature. Kako je biti skoro po ceo dan u malinjacima, to samo oni znaju. Temperatura u hladu dostiže i do 38 stepeni, na suncu ide i preko 40.

- Ne radim nigde i imam dvoje dece. Imam ćerku studenta u Nišu i novac koji zaradim dobro mi dođe za njeno školovanje. Inače, nije teško, u stvari, navikne se čovek i na ovu vrelinu. Upekne sunce, ali često se polivamo vodom, imamo česte pauze i tako prođe dan. Počinjemo ujutru oko pola 6 ili 6 sati, oko 9, pola 10 je doručak, u podne pravimo pauzu za kafu, a posle nastavljamo rad do 19 časova, kaže za Niški portal Goca.

Ona dodaje da branje maline nije teško i da su berači ove godine zadovoljni cenom te da za dan zarade 3.000 dinara, pa se tako za 15 dana branja malina može zaraditi čak 45.000 dinara.

- Dobra je dnevnica. Vrućina se nekako podnosi, jeste da sunce upekne u glavu, ovih dana je preko 40 stepeni, ali kačket na glavu i flašu sa vodom sa sobom i lakše se prebrodi ova vrućina. Pocrnela sam pa svi kad me sretnu misle da sam bila na more. Dobre su gazde i ekipa berača, a to je veoma bitno, poručuje Goca dok vredno bere maline.

I pored korketne cene za berače, vlasnici kažu imaju problem sa pronalaženjem radnika, pa su se i sami zasukli rukave i priključili se beračima.

