PREDSEDNIK SRBIJE: Rio Tinto je projekat koji treba razmotriti

SKOPLJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Rio Tinto projekat koji ima svoje dobre i loše strane, o čemu će država informisati građane Podrinja, koji treba da donesu odluku.

Vučić je, upitan da komentariše to što je na četiri protesta u Loznici bilo oko 200 ljudi, i pitanje da li to znači da su građani spoznali da je taj projekat važan za njih, ali i obraćanje potpredsednika NS koji kaže da Rio Tinto treba odustane od litijumske trovačice, a on ide u zatvor, kazao da misli da ljudi ne znaju dovoljno o tom projektu.

- Niko još ne zna dovoljno. Zato se divim ljudima koji istrčavaju, oni koji su izmišljali Jovanjicu, pokrali građane Trstenika. To je projekat koji moramo da razmatramo, da vidimo dobre i loše strane, objasnio je on.

Vučić je kazao da vidi više dobrih nego loših strana, istakavši i da ništa nije crno belo, već da postoje različite nijanse sive boje. Ukazao je da je početna investicija Rio Tinta 2,4 milijardi evra, i to bez izrade katoda, bez litijumskih baterija, i proizvođača eletričnih vozila.

- Ta investicija od 2,4 milijardi, verujem da ako uradimo ove ostale stvari može da ide na preko 60 do 70 milijardi, a ako dođe do proizvođača električnih automobila neke su procene možemo da dođemo do skoro bilion evra, naveo je on. Apelovao je na kritičare da ne odbacuju mogućnost da ljudi u Podrinju napreduju samo zašto što žele da prikupe političke poene u Beogradu.

Vučić je rekao da se radi o ljudima koji primaju pare iz inostranstva, preko firme Pravo na grad, a ne stižu direktno na Ne davimo Beograd. S tim u vezi je upitao i zašto iz Austrije, koja ima 4.000 hidrocentrala, plaćaju da nemamo nijednu.

- I jedni i drugi žele da Srbija ne može da se razvija, da ne može da bude lider u regionu, da ne bude uspešna i napredna, i pre svega da ne bude energetski bezbedna. Mi proizvodimo struje 34 Teravata na godišnjem nivou, a trošimo 31 do 32 Teravati. Još malo pa će trebati da uvozimo struju, jer potrošnja stalno raste, objasnio je on. Ako do toga dođe, dodaje, plaćali bi stotine miliona evra za uvoz struje. Kao primer naveo je Severnu Makedoniju i Albaniju koje uvoze po 30 odsto električne energije.

- Zato svi hoće da nas uvuku u makaze da zavisimo od drugih. Oni to rade da bi rušili Srbiju, a ne da bi joj pomagali, rekao je on.

Vučić je kazao da nema strah od političke odluke naroda u Podrinjskom kraju.

- Ali vreme je da ukažemo ljudima šta je dobro i šta loše, pa da odluče, a nemojte vi iz Beograda da dolazite tamo i da im govorite šta treba da misle. Pustite te ljude da zarađuju više nego vi u Beogradu. Mi ćemo ukazati šta je loše, ali i šta su ogromne koristi, najavio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)