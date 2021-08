MINISTAR MOMIROVIĆ: Auto-put od Surčina do Beograda do oktobra 2022.

Uveren sam da ćemo do oktobra 2022. godine stići da završimo deonicu puta od Novog Beograda do Surčina, a u naredne dve do tri godine broj auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji će se udvostručiti, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović tokom današnjeg obilaska radova na deonici puta Novi Beograd - Surčin, nove gradske magistrale koja će povezati Beograd sa auto-putem "Miloš Veliki".

foto: MGSI/Đorđe Krstić

- Voleo bih da građani budu svesni da ovde radnici rade i nedeljom usred avgusta, kada je napolju preko 35 stepeni. Svaku nedelju ovi ljudi ovde rade i to ne samo ovde, rade i na Moravskom koridoru i na deonici puta Preljina – Požega, brzoj saobraćajnici Ruma – Šabac – Loznica, auto-putu Кuzmin – Sremska Rača, deonici puta Novi Pazar – Tutin, kao i na rekonstrukciji svih ostalih puteva. Mi moramo da izgradimo i da postavimo ovu infrastrukturu na način kako to imaju moderne zemlje u Evropi - istakao je Momirović.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

Ministar je zamolio građane za strpljenje i istakao da će svi infrastrukturni projekti biti završeni na vreme. Deonica puta od Novog Beograda do Surčina je malo kraća od 8 kilometara, ali je jako zahtevna i na njoj ima puno eksproprijacija.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

Ministar Momirović podvukao je da je zadovoljan kako radovi odmiču i iskoristio je priliku da se zahvali svim radnicima na gradilištima širom Srbije koji predano rade u tri smene, čak i u okolnostima kada je spoljna temperatura vrlo visoka.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

Deonica puta Novi Beograd – Surčin, kao deo auto-puta E-763 „Miloš Veliki“, dužine je 7,9 kilometara. Izvođač radova je kineska kompanija „China Communication Construction Company“.

(Kurir.rs)