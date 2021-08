MINISTAR NEDIMOVIĆ: U narednim danima povećenje premije za mleko na 10 dinara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će u narednim danima biti doneta odluka o povećenju premija za mleko sa sedam na deset dinara po litru.

Nedimović je, govoreći o proizvodjačima mleka koji su u velikom gubitku zbog skoka cene žitarica, rekao za RTS da je povećanje premija tek jedna od mera.

- To je jedna od mera, ostalo narednih dana. Videćemo kako će to sve da ide - rekao je on.

Dodao je da samo Srbija ima dovoljno mleka u okruženju, da sve ostale zemlje nemaju i da je to šansa Srbije.

- Kad se nešto pojavi kao problem, ako imate dovoljno pameti možete to da pretvorite iz 0:1 u 2:1, iz dvojke u keca, i nadam se da ćemo to uraditi u sektoru mlekarstva - napomenuo je on.

Nedimović je rekao da će hrane biti dovoljno uprkos suši i da će Srbija biti u plusu, jer je ove godine cena kukuruza veća nego lane.

Naveo je da će prinos kukuruza biti manji zbog ekstremno visokih temperatura u julu i nedovoljno kiše.

- Imaćemo šest tona po hektaru. Više od milion hektara je posejano, biće dosta za Srbiju, biće i za izvoz - kaže ministar poljoprivrede.

(Kurir.rs/Beta)