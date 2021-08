VAŽNA INFORMACIJA AKO ŽELITE 20 EVRA OD DRŽAVE! Poznato ko ipak treba da se prijavi TAČAN DATUM BIĆE USKORO SAOPŠTEN

Ko se u maju prijavio za 30 evra pomoći ne treba da se prijavljuje ni za drugih 30 koji stiže u novembru, ali ni za dodatnih 20 evra koje će država svim punoletnim građanima uplatiti u decembru!

Za 20 evra u decembru treba međutim da se prijave građani koji su u međuvremenu postali punoleteni.

- Ko se prijavio za pomoć 30+30 ne treba da se prijavljuje za dodatnih 20 evra i njih će dobiti automatski. Ko se u maju nije prijavio za 30 evra, a u međuvremenu je postao punoletan, treba da se prijavi za 20 evra koje bi država trebalo da isplati u decembru - potvrdili su u Ministarstvu finansija.

Kad govorimo o punoletnim građanima (bez penzionera), treći paket podrške obuhvatao je pomoć je 30 plus 30 evra. Prvih 30 evra država je već isplatila, a drugih 30 će u novembru. U decembru stiže i dodatnih 20 evra za koje se sada zna i da prijava nije potrebna, ali pod uslovom da ste se prijavili za paket 30 + 30 evra.

Novina je i da pravo na 20 evra sada imaju građani koji su u međuvremenu postali punoletni, a presek iliti tačan datum o sticanju punoletstva biće naknadno saopšten.

Bez prijave za dve grupe građana

Za pomoć države neće morati da se prijavljuju ni penzioneri niti građani koji primaju socijalnu pomoć države.

Penzioneri inače do kraja godine treba da očekuju uplatu od 100 evra i to u tri rate. Od 20. do 22. septembra biće im isplaćeno po 50 evra pomoći. Drugu uplatu od 30 evra treba da očekuju u novembru kad će taj iznos dobiti i ostali punoletni građani. Treća i poslednja ovogodišnja uplata od 20 evra penzionerima sleduje u decembru. Penzionerima će krajem februara 2022. ili najkasnije do početka marta biti isplaćeno i po 20.000 dinara pomoći.

Njima će istovremeno sledovati i godišnje povećanje primanja koje će stupiti na snagu početkom naredne godine i koje će iznositi pet odsto na svaku penziju. To bi na prosečnu penziju od oko 29.300 dinara iznosilo 1.465. dinara.

