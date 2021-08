UNIQA GRUPA UČETVOROSTRUČILA DOBIT Odlični rezultati u prvih šest meseci 2021. godine

Austrijska osiguravajuća grupacija UNIQA u okviru koje posluje i UNIQA osiguranje Srbija, ostvarila je odlične poslovne rezultate u prvih šest meseci 2021. godine. U objavljenom finansijskom izveštaju, navodi se da je UNIQA grupa učetvrostručila dobit i u prvoj polovini 2021. ostvarila dobit pre oporezivanja od skoro 216 miliona evra (55,4 miliona od januara do juna 2020. godine). Fakturisana premija porasla je za 17% u prvoj polovini 2021. na 3,31 milijarde evra. Rastu premije doprinela je pre svega uspešna integracija bivših kompanija AXA u Centralno-istočnoj Evopi.

„Uprkos značajnim izazovima uzrokovanim posledicama velikih nepogoda sa gradom, olujnim oštećenjima i poplavama,pre svega u Austriji i Češkoj Republici, UNIQA je ostvarila pozitivan razvoj rezultata poslovanja u prvih šest meseci 2021. godine. Prvu godinu implementacije našeg strateškog programa „UNIQA 3.0 – seme budućnosti“ obeležio je pozitivan trend razvoja profitabilnosti, posebno u osiguranju imovine, osiguranju od nezgode i u zdravstvenom osiguranju. Pored finansijskog rasta UNIQA grupe, prvih šest meseci 2021. godine predstavljaju i uspešnu prekretnicu na putu ka značajnom poboljšanju zdravlja i prosperiteta svih naših klijenata “, rekao je Andreas Brandstetter, CEO UNIQA grupe.

Prihod od ulaganja, povećan je za 42,8% na 307,2 miliona evra u prvoj polovini 2021. godine (od januara do juna 2020 iznosio je 215,1 milion evra). Dok su otpisi akcija i hartija od vrednosti sa fiksnim prihodom uzrokovali velike gubitke u prvoj polovini 2020. godine, u prvih šest meseci 2021. UNIQA je u jakom okruženju na tržištu kapitala ostvarila dobit od ulaganja u deonice i obveznice. „Naš program smanjenja troškova u Austriji je u skladu sa postavljenim ciljem, a integracija bivših AXA kompanija u Centralno - istočnoj Evropi takođe pokazuje odlične izglede. Ovo nas je, zajedno sa odličnim rezultatima u prvoj polovini godine, navelo da već u julu podignemo na viši nivo prognoze za celu godinu. U finansijskoj 2021. godini očekujemo da dobit pre oporezivanja bude u visini od 330 do 350 miliona evra”, dodao je Brandstetter.

Konsolidovana neto dobit (za period koji se pripisuje akcionarima UNIQA Insurance Group AG) porasla je za 321,6% na 170,7 miliona evra, dok je od januara do juna 2020. iznosila 40,5 miliona evra. Pored unapređenja finansijskih rezultata, UNIQA grupa je u prvoj polovini 2021. godine povećala i prosečan broj zaposlenih na 14.748 (u istom periodu prošle godine bilo je 12.777 zaposlenih), što je uglavnom rezultat konsolidacije kompanija AXA CEE.

Podsetimo, u okviru programa strateške transformacije 'UNIQA 3.0 - seme budućnosti', UNIQA je postavila ambiciozne ciljeve rasta od 2021. do 2025. Prosečni godišnji rast premije od 3%, smanjenje troškova na 25%, kombinovani racio oko 93 % na održivoj osnovi do 2025. godine i povrat na kapital dosledno iznad 9%, čine osnovu progresivnog rasta dividendi. Program je podržan eksplicitnim fokusom na klijente i održavanjem visokih ulaganja u digitalizaciju, IT i podatke. Prvi koraci su već postignuti uspešnom integracijom kompanija AXA u Centralno-istočnoj Evropi, smanjenjem troškova, transformacijom korporativne kulture i fokusom na inovacije.

Promo tekst