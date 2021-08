MAJSTORA NEMA NI ZA LEK: Slobodan termin nude tek za 3 meseca, a cene skaču iz dana u dan ZA RUŠENJE ZIDA TRAŽE I 1.000 EVRA

U poslednje vreme masovno se primećuje da je sve manje dostupnih majstora u zemlji. Ili fizički nisu tu jer rade u inostranstvu ili su prebukirani.

Zanatlije su oduvek bile na ceni u smislu da su tražene i ako rade samostalno, a kvalitetno - mogu lepo da zarade. Naravno, zavisi od vrste zanata, mada mnogi uspešno prolaze. Sada, čini se, više nego ikad, mogu i da biraju klijentelu.

- Uskoro ćemo ih plaćati zlatom. Usred sam selidbe i veoma je teško naći majstore i to svih vrsta: od vodoinstalatera preko keramičara do molera. Pritom ne može čovek uvek sve da planira u dan. Zvala sam i jednu agenciju znajući da sigurno naplate radove i više, ali mi je rečeno da mogu da krenu s radovima tek krajem septembra i da im treba dva do tri meseca. Samo da napomenem da ne renoviram ceo stan ispočetka - priča S.V. iz Beograda.

Majstore je danas potrebno bukirati barem nekoliko meseci ranije, ali to nije uvek moguće. Recimo, ako prodajete stan i kupujete novi, zavisite od toga kad će vaš stan biti prodat ili da li će potencijalnom kupcu biti odobren kredit od banke, a danas je mnogo takvih kupaca.

Nema svako tu "sreću" da proda stan za dan i to keš kupcu. S druge strane i tada postoji neki okvirni rok od 30 dana kad treba napustiti stan. U svakom slučaju "preko" prolaze sve vrste zanata i nije novina da moleri decenijama unazad leti odlaze putem Nemačke, Austrije, Francuske...

Da li su usluge poskupele?

Ali i kad se vrate čekaju ih domaće mušterije koje su davno bukirale svoj termin.

Letos je problem bio naći majstora za klimu. Posla je bilo najviše upravo kad su krenule "paklene vrućine" iako neki koriste klimu i za grejanje prostorija zimi, ali je to ređi slučaj. Pritom nije reč samo o kupovini i ugradnji nove klime već i o održavanju postojećih uređaja koji se moraju čistiti redovno.

Ovih dana ćete takođe čuti od mnogih kako su majstori "preterano digli cene". Za to, takođe, postoje barem dva racionalna objašnjenja: jedno je "zakon ponude i potražnje" pri čemu je potražnja u ovom momentu mnogo veća od ponude, a drugi razlog je vezan za poskupljenje samog (građevinskog) materijala.

Sve to je usko vezano i za činjenicu da se stanovi danas kupuju, čini se, više nego ikad: na to su uticali kako povoljniji krediti, ali i rast cena kirija. Dakle, na tržištu nekretnina takođe je na snazi zakon ponude i potražnje, a građevinari ne mogu da stignu da zadovolje sve potrebe tržišta.

Vodoinstalateri, električari, moleri, keramičari, bravari, parketari i ostali majstori koji su tu i imaju posla "preko glave", jer su sve ove stvari neminovno potrebne barem nekada, sada mogu da postavljaju uslove, ali i da lošije rade, što naši sugrađani primećuju.

U poslednje vreme sve je više profesionalnih agencija koje angažuju radno osoblje svih profila. Često su konsultacije za procenu cene na osnovu onoga što treba raditi u stanu - besplatne, ali neka povoljnija opcija je 150 evra po metru kvadratnom ako radite prepravke u celom stanu.

Pritom, tu se ne misli na rušenje celog stana već na menjanje parketa, sređivanje kuhinje ili kupatila, krečenje i eventualno rušenje jednog zida. U svakom slučaju, naplata ide po kvadratu. U cenu je uračunat materijal i sama usluga, a sve ostalo svakako plaća klijent dodatno.

Gotovo uvek se desi da "rad" jednog majstora mora da "prepravlja" neki drugi. Na uslugu se čeka danima i nedeljama, a posao često ne bude dobro urađen dok sa druge strane - košta papreno. Na primer cena za rušenje zidova u stanu od 50 m2 ide do 1.000 evra za posao od dva do tri dana.

Nemačkoj fali 400.000 ovih radnika

Osim toga, kad ljudi jedni drugima daju preporuku, recimo za majstora za krečenje, neretko čujemo:

- Pedantan je i sve počisti za sobom.

Dakle, to je prestalo da se podrazumeva, pa se dodatno naglašava. Ipak, činjenica je da većina ne zna ovakve poslove pa ni nema izbor.

Upravo zato i majstori mogu da biraju i postavljaju svoje uslove. Treba pomenuti i da Nemačkoj u ovom momentu očajnički fale radnici i to ne samo medicinski već i građevinci, majstori za klime, moleri i ostale zanatlije. Štaviše, toj zemlji je godišnje potrebno da uveze 400.000 radnika kako bi zadovoljila potrebe tržišta.

Slično je i u drugim državama, recimo, Velika Britanija se trenutno bezuspešno bori da popuni radna mesta u domenu transporta, rada u magacinu, logistike, vožnje kamiona.

Nije zgoreg pomenuti i da Srbiji fali mnogo kuvara i generalno stručnjaka iz oglasti ugostiteljstva. Posledice krize kovid-19 tek će se osetiti jer su se mnogi prekvalifikovali tokom 2020. godine. Ovde, pritom, nije slučaj da kuvari i konobari odlaze masovno u strane zemlje - ima i toga - ali je činjenica da i tim zemljama fali ista radna snaga.

U eri rastuće tehnologije roboti ipak još nisu uspeli da zamene ljudske ruke na ovom polju. Očigledno je da će nam majstori iz svih sektora trebati još mnogo godina, u velikom broju, ali svakako postoje naznake da će mašine "preuzeti" od ljudi mnoge poslove.

(Kurir.rs/Telegraf)