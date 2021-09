POLOVNA VOZILA NIKAD SKUPLJA: Cena najjeftinijih polovnjaka veća i 500 evra, a stručnjaci savetuju kupcima da dobro OBRATE PAŽNJU

Polovnjaci u Srbiji su od početka godine poskupeli od 300 do 5.000 evra u zavisnosti od modela i godine proizvodnje!

Građani koji odluče da izdvoje novac i pazare korišćeni auto trebalo bi obavezno da urade kontrolni tehnički pregled pre kupovine koji košta 6.000 dinara. U suprotnom su pazarili "mačku u džaku". Na našem tržištu je kao i na evropskom povećana potražnja i za korišćenim i za novim putničkim automobilima.

- Cena najjeftinijih polovnih vozila povećana je od 300 do 500 evra, skupljih od 1.500 do 3.000, a noviji i luksuzniji modeli su poskupeli i do 5.000 evra. Na povećanje cena je najviše uticala veća potražnja - objašnjava Petar Živković iz Asocijacije automobilskih novinara Srbije.

Siniša Todorović, kontrolor na jednoj beogradskoj tehničkoj liniji, ističe da vozači treba obavezno da urade kontrolni pregled polovnog vozila koje žele da kupe.

- To nije velika cifra u odnosu na sumu koju će izdvojiti za auto. Cena je 6.000 dinara. Radi se kompletan pregled, a proveravaju se katalizator, DPF filter, brojeve šasije i motora, kočioni sistem, bukvalno sve. Zatim, kontrolišu se identifikacija i legalnost vozila. Svaka prepravka koja je rađena na autu mora da bude evidentirana u Agenciji za bezbednost saobraćaja, a tehnički pregledi imaju pristup njihovoj bazi podataka. Ukoliko je nešto rađeno na vozilu, a nije prijavljeno, onda je to neregularno. Mi sve to možemo da vidimo - navodi Todorović.

Vozači prema njegovim rečima nemaju naviku da idu na kontrolni tehnički i to je velika greška jer onda ne znaju šta kupuju. Ukoliko urade pregled pre kupovine mogu da budu sigurni da će takav auto godinama prolaziti tehnički uz pravilno održavanje.

- Misle da je dovoljno da povedu majstora, a automehanihačar ne može da pristupi bazi Agencije za bezbednost saobraćaja i da obavi sve neophodne provere. Takođe, automehaničar nije upućen u kompletan tok tehničkih pregleda, odnosno koje uslove vozilo mora da zadovolji da bi se smatralo ispravnim i da bi učestovalo u saobraćaju - dodaje Todorović.

Na društvenim mrežama je ovih dana pažnju privukla objava u kojoj je prodavac auta uhvaćen u nameštanju kilometraže. U oglasu je navedeno da je vozilo prešlo 122.500 kilometara, a na slici unutrašnjosti automobila koju je priložio kao ilustraciju na kontrolnoj tabli se vidi da je pređeno 217.434 kilometara. Očigledno je fotografija napravljena pre nego što je nameštena kilometraža. Međutim, kako Todorović ističe, teško je utvrditi u praksi da je neko na tome varao.

Pojedini specijalizovani sajtovi savetuju da se pre kupovine polovnog auta proveri u registru zaloga Agencije za privredne registre da li je vozilo pod hipotekom i da se prekontroliše celokupna dokumentacija vozila.

Živković objašnjava da je na povećanje potražnje za polovnjacima uticala i činjenica da se na vozilo iz salona čeka dugo. Zastoj u proizvodnji izazvala je globalna nestašica čipova koji su neophodan element u modernim automobilima.

- Velika je potražnja za polovnim vozilima, a nema ih dovoljno. Razlog je i što se vlasnici automobila u Zapadnoj Evropi teško odlučuju da prodaju vozilo zbog situacije sa pandemijom i neizvesnosti jer ne znaju šta će biti. I to je poremetilo tržište - kaže Živković.

(Kurir.rs/Novosti)