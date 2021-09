NEBOJŠA NA ČELU JEDNE OD NAJVEĆIH GEJMING KOMPANIJA: Za prvi kompjuter seo u rodnoj Ivanjici, a sada živi svoj američki san

Priliku da svoju karijeru izgradi u inostranstvu veliki broj mladih ljudi iz Srbije ne propušta i dosta njih može da se pohvali impresivnim rezultatima.

Jedan od njih je i Ivanjičanin Nebojša Radović koji se od novembra prošle godine kao direktor marketinga nalazi na čelu najveće američke kompanije "Zinga" koja stoji iza velikog broja popularnih igara.

Svoj američki san započeo je 2012. godine, kad je počeo da gradi karijeru na različitim pozicijama u gejming industriji, ali svoje početke vezuje za rodnu Ivanjicu i iskustva koja je stekao kao dečak.

- Ja sam odrastao na Bukovici. Prvi kompjuter sam dobio 2000. godine i nedugo posle toga otvoreni su Telekoliba i Teledom u Ivanjici. To je bio projekat u kojem su poklonili dva ili tri računara jednoj opštini i jednoj manjoj mesnoj zajednici, a to je bila Bukovica. Tako da sam ja bio jedan od klinaca koji su se vrzmali tu. Bilo je dosta interesantno jer danas sve možete da naučite na Jutjubu, a to tada nije bio slučaj, već smo morali sami da učimo kako stvari funkcionišu - priseća se Nebojša za "Info ligu Ivanjica".

Nakon završene gimnazije u Ivanjici odlučio je da svoje obrazovanje nastavi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde je već od prve godine bio angažovan na projektima za studentske organizacije da bi u trećoj dobio i prvi posao.

- Internet tada nije bio u formi u kojoj je danas. Bio je još malo egzotičan i bilo je malo ljudi koji se time bave tako da je to meni dalo priliku da, iako sam realno bio klinac, dobijem priliku za neke poslove odnosno govorim na konferencijama i radim interesantne projekte - kaže Radović.

Posle završetka fakulteta počeo je da se bavi digitalnim marketingom u Beogradu, a uspešnu karijeru odlučio da je nastavi u Americi.

- To dosta ljudi nije razumelo jer sam već 2012. godine bio dosta uspešan za lokalne uslove i radio sam sa dosta uspešnih brendova. Razlog zbog kojeg sam otišao je što je Srbija malo tržište. Objašnjavam ljudima da vi kad igrate košarku ili fudbal, kad završite sa Zvezdom ili Partizanom, idete u Premijer ligu ili odete u NBA ligu. Tako da je posle dve godine svega što sam radio u Srbiji imalo smisla da idem dalje i radim nešto drugo - kaže Nebojša.

Zbog uslova odlaska u Ameriku, za koju je neophodno posedovanje vize, Radović je odlučio da tamo nastavi obrazovanje i posle završenog mastera za Međunarodni marketing, na američkom kontinentu je i ostao.

Karijeru je počeo da gradi od nule, a sa prvim rezultatima stigla je i reputacija koja ga je lansirala do jedne od najuspešnijih kompanija za distribuciju mobilnih igara.

- "Zinga" ima oko 3.500 ljudi iz pet ili šest zemalja što znači da se vi kao direktor više ne bavite operativnim stvarima već upravljanjem timovima i upravljanjem ljudi iznad vas. Ja moram generalne direktore da izveštavam o rezultatima marketing tima. Ceo dan smo na sastancima i objašnjavamo ljudima šta radi naš tim odnosno koji su rezultati i šta se dešava - kaže Nebojša.

Uporedio je život u Srbiji sa životom u Americi.

- U Ivanjici je dosta jednostavniji život jer vam je sve tu, znaju vas ljudi, sve je blizu, manje je stresa, manje saobraćaja. Drugo, tu su vam ljudi koje volite, detinjstvo, prijatelji koji su i dalje prijatelji, tu je sistem vrednosti koji se bazira na društvu, a ne na pojedincu. Ono što u Americi naučite u školi, ovde vas uči porodica ili komšije i na kraju sa tim vrednostima idete u svet. To je najveća prednost odrastanja ovde - kaže Nebojša.

Ističe kako mu u Srbiji nikada nije bilo loše, ali da još nema planove da se ovde vrati. S obzirom na to da je život u San Francisku skup, neprijateljski za porodice i sa lošim obrazovnim sistemom, objašnjava da bi povratak mogao da se desi kad zasnuje porodicu.

