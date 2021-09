NOVI CIKLUS PROGRAMA MOJA PRVA PLATA: Za mlade sa diplomom srednje škole država isplaćuje 22.000, a za fakultet 26.000 dinara

Ministar finansija Siniša Mali obišao je danas kompaniju "Esensa" koja učestvuje u programu Vlade Srbije "Moja prva plata" i tom prilikom je razgovarao sa troje mladih koji su ostvarili svoje prvo radno iskustvo.

- Program "Moja prva plata" je usmeren ka tome da mladi koji završe fakultet ili srednju školu dobiju mogućnost da steknu prvo radno iskustvo. To je obično najteži korak - rekao je Mali i poručio direktoru kompanije "Esensa" da mu je drago što je zahvaljujući tom programu uspeo da u troje mladih ljudi koje je angažovao prošle godine, a koji su sada dobili posao za stalno, pronađe kvalitetne kadrove.

Ministar je najavio da do kraja godine počinje drugi ciklus programa i da je do 20. septembra rok za prijavu poslodavaca na teritoriji Srbije. - Prošle godine je tačno 8.224 mladih uzelo učešće i pronašlo svoj prvi posao u okviru ovog programa. Od tog broja 90 odsto njih je reklo da će ovaj program preporučiti svojim prijateljima, a 80 odsto njih je bilo zadovoljno svojim poslodavcem i izrazili su želju da nastave da rade kod njih. Ovim smo ostvarili izuzetan uspeh. Stopa nezaposlenosti među mladima je 2012. godine bila veća od 50 odsto, a sada je negde oko 21-22 odsto. To je i dalje veći procenat od prosečne nezaposlenosti u Srbiji i na tome moramo da radimo. Zato krećemo sa drugim programom ove godine - objasnio je Mali.

Istakao je da će biti povećan iznos novca kojim Vlada Srbije stimuliše poslodavce.

- Za sve koji završe srednju školu država će isplaćivati 22.000 dinara, a za one sa završenim fakultetom 26.000 dinara kao pomoć za isplatu plate. Očekujemo da će ostatak isplatiti poslodavac. Srbija ide brzim koracima napred. Nama je stopa rasta ove godine oko 6,5 do 7 odsto što znači da ćemo biti među tri najbolje zemlje u Evropi. Кad su brzina naše ekonomije i njen rast u pitanju, ali da bi nastavili sa rastom, neophodno je da naši mladi ostaju u Srbiji i da ovde pronađu svoj interes i da ovde mogu da ostvare svoje snove. Takođe i da pronađu što više ovakvih preduzeća poput "Esense". Zato ih pozivam da učestvuju u ovom programu, ali i kompanije da nađu svoj interes u tome da gradimo još lepšu i bolju Srbiju - rekao je Mali.

Predstavnik Privredne komore Srbije Mihailo Vesović, koji je takođe prisustvovao događaju, napomenuo je da je prošlogodišnji projekat bio veoma uspešan, jer je više od 90 odsto mladih i kompanija navelo da bi preporučili ovaj program.

- Sada je najvažnije da se što više kompanija prijavi do 20. septembra. Pozivam sve kompanije na našem tržištu da iskoriste priliku jer bitka za dobre kadrove je bitka za stratešku budućnost kompanije - rekao je Vesović.

Dunja Pržulj, jedna od troje mladih koji su šansu za prvo zaposlenje dobili prošle godine u kompaniji, naglasila da je na pravi način iskoristila tu šansu jer sada ima siguran posao koji voli.

- Istražujemo svakog dana, učimo nešto novo i razvijamo nove metode. Preporučila bih mladima da se prijave na ovaj program i da iskoriste svoju prvu šansu - rekla je Dunja.

Direktor kompanije Miomir Nikolić je objasnio da je kompanija prepoznala poslovni interes u zapošljavanju mladih.

- Primili smo troje mladih tokom prošle godine, a pokazali su veliko interesovanje, sposobnost i znanje. Ovde su ostvarili praksu i svoje znanje pretvorili u iskustvo. Dunja, Nenad i Marko svakako će nastaviti da rade u našem timu. Izlazi i novi konkurs "Moja prva plata" u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Vladom Srbije u okviru kojeg ćemo zaposliti petoro u oblasti hemije i tehnologije. Ovom prilikom zainteresovane pozivam da se jave, a posebno su nam interesantni mašinski inženjeri i oni koji bi želeli da svoje iskustvo stiču u mladom kolektivu poput našeg - objasnio je Nikolić.

Poziv za prijavu mladih koji ispunjavaju uslove biće otvoren od 1. do 31. oktobra. Detaljne informacije zainteresovani kandidati i kompanije koje bi želele da učestvuju u programu "Moja prva plata" mogu se pronaći na sajtu https://mojaprvaplata.gov.rs/.

