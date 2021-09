MINISTAR MALI: Emitovanjem zelene evroobveznice Srbija pokazala da je posvećena zaštiti životne sredine

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali danas je izjavio da je naša zemlja po prvi put u istoriji emitovala zelenu evroobveznicu, u iznosu od jedne milijarde evra, ročnosti od sedam godina, a koja će se koristiti isključivo za zaštitu životne sredine.

„Mi smo to učinili kao prva zemlja u razvoju i prva zemlja u regionu. Investitori u svetu su veoma pozitivno reagovali. Tražnja je bila tri puta veća nego što smo očekivali. Kupon je 1 odsto na sedam godina. Ceo tim, koji sam vodio, je pregovarao, i dobili smo dovoljno novca da jače i brže radimo na zelenoj agendi, odnosno na projektima za zaštitu životne sredine. Sa tim novcem gradićemo železničku mrežu, kanalizaciju, jer smo obećali da će svako domaćinstvo imati priključak, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Iskoristićemo taj novac i za energetsku efikasnost, odnosno zamenu stolarije, za solarne panele. Time dajemo ogroman signal celoj međunarodnoj zajednici da je Srbija u potpunosti posvećena zelenoj agendi. U budućnosti ćemo još više novca uložiti u te namene“, objasnio je on gostujući na Pinku.

Mali je napomenuo da je istovremeno emitovana i petnaestogodišnja evroobveznica, koja će biti iskorišćena za vraćanje starih, preskupih dugova. Na pitanje da li je to novo zaduživanje, Mali je rekao da nije, već da je reč o vraćanju starih dugova.

„To nije novo zaduživanje. Mi smo izašli na međunarodno tržište kapitala da bismo refinansirali, odnosno isplatili stari dug koji dospeva u septembru. On datira iz 2012. godine, kada je zemlja zadužena po zelenaškoj kamatnoj stopi od 7,25 procenata na deset godina. U septembru treba da vratimo 700 miliona dolara, da nijedna sledeća Vlada nema teret vraćanja tih starih, preskupih dugova. To je razlika, juče smo se zadužili na 15 godina sa kamatnom stopom od dva odsto, a oni po kamatnoj stopi od 7,25 procenata“, rekao je Mali.

Objasnio je da je srpska ekonomija stabilna i podsetio da u prvih šest meseci ove godine imamo stopu rasta od 7,6 odsto.

„Do kraja godine očekujemo da ćemo ostvariti oko 7 odsto rasta. Sa rezultatom od -1 odsto na kraju prošle godine, mi verujemo da ćemo ostvariti jedan od tri najbolja rezultata u Evropi. Uprkos svim merama pomoći i investicijama koje smo imali, a između ostalog, izgradili smo tri nove kovid bolnice, postavljen je kamen temeljac za novu fabriku vakcina, udeo javnog duga u BDP-u je ispod 60 odsto i ostaće na tom propisanom nivou do kraja godine, kao što smo i obećali“, naveo je on.

Mali je istakao da je Srbija uradila sve što je moguće da bi se ekonomija sačuvala u doba najveće ekonomske krize ikada.

„Kao rezultat, izbegli smo scenarije otpuštanja, zatvaranja fabrika. Naša ekonomija raste i nikad više nismo investirali nego danas. U ovom trenutku gradimo sedam auto-puteva i brzih saobraćajnica, a očekujem da ćemo do kraja godine započeti još tri. Sa novcem od zelenih evroobveznica koje smo emitovali, još jače ćemo pokrenuti ciklus ulaganja u projekte za zaštitu životne sredine. Sada nas očekuje da vidimo u kom procentu će nam rasti plate i penzije od 1. januara sledeće godine. Čekamo kraj septembra, odnosno trećeg kvartala“, rekao je on i podsetio da je pre dve nedelje Vlada usvojila odluku da se poveća i minimalna zarada od naredne godine za 9,4 odsto.

Odgovarajući na pitanje o dodatnoj pomoći države građanima od 20 evra, koja je najavljena u decembru, Mali je rekao da svi koji su prijavljeni za pomoć od 30+30 evra ne treba da se prijavljuju, pošto će novac biti automatski uplaćen na njihove račune.

„Juče smo na Vladi usvojili predlog izmena i dopuna zakona koji reguliše ovo pitanje, a očekujemo da će biti na izglasavanju u parlamentu do kraja oktobra. Sledeće srede, 22. septembra, svi penzioneri dobiće 50 evra pomoći, u novembru sledi preostalih 30 evra i u decembru 20 evra. Oni koji su u međuvremenu postali punoletni, kao i oni koji se nisu prijavili za pomoć od 30+30 evra, imaće priliku da se prijave u periodu od 15. do 30. novembra. Svako obećanje koje smo dali ispunjeno je u dinar i u dan, to je ogromna pomoć“, rekao je Mali.

Komentarišući izjavu nekadašnjeg učesnika političkog života i bivšeg zaštitnika građana Republike Srbije Saše Jankovića da je planiran napad na predsednika Aleksandra Vučića, Mali je istakao da to govori koliko smeta uspešna Srbija, i kojim metodama će se pojedine interesne grupe koristiti da preuzmu zemlju.

„Naš uspeh, rast privrede, zelene obveznice, rast plata i penzija – da li zaista mislite da to svetu i okruženju odgovara? Uspeh Srbije boli one koji su navikli da naša zemlja bude slaba, spora, na kolenima, ona koja sluša. U ovom slučaju, interes građana Srbije je na prvom mestu i oni odlučuju o sudbini naše zemlje“, rekao je ministar.

Mali je napomenuo da je za razvoj Srbije predsednik Vučić imao viziju, a sada imamo rezultate, i to potvrđuju i MMF i Svetska banka i ostale međunarodne institucije.

„Srbija je danas drugačija nego što je bila, sada ima svoj Dan zastave, danas je faktor stabilnosti i mira u regionu, nikad jača i u ekonomskom, vojnom i u političkom smislu. Za to je zaslužan predsednik Vučić i njegova vizija. Dok su drugi vladali, niko nije obraćao pažnju na Srbiju, tada su mogli da zaduže zemlju po kamatnoj stopi od 7,25 procenata, a sada to nije moguće. Mi biramo projekte i novac koji ćemo uzeti“, istakao je on.

Ministar finansija je pozvao građane da se vakcinišu u što većem broju, kako bi se napravio odbrambeni mehanizam protiv virusa korona.

„Pokazali smo da smo odgovorni, kredibilni, od toga nećemo odustati, a sve u korist naših građana. Bitno nam je da Srbija ide napred“, zaključio je Mali.

