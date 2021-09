CENE POLOVNJAKA SKOČILE I PO NEKOLIKO HILJADA EVRA: Evo šta utiče na poskupljenje i kada će se zaustaviti

poskupljenje od 20 do 60 odsto

Novi modeli automobila poskupeli su od 20 do 60 odsto u odnosu na njihovu vrednost u prethodne dve godine, što je poguralo i skok cena polovnjaka i taj trend će se nastaviti.

Korišćena vozila u Srbiji koštaju više u odnosu na lane, od 300 do nekoliko hiljada evra, u zavisnosti od godine proizvodnje i modela. Uprkos ovom poskupljenju, brzo se prodaju.

Cene novih i polovnih automobila i dalje rastu a ta uzlazna linija će se zaustaviti kada se reši poremećaj na tržištu, jer postoji ogromna potražnja, a nedovoljno vozila. Očekuje se da bi do normalizacije moglo da dođe u drugoj polovini sledeće godine.

Petar Živković iz Asocijacije automobilskih novinara Srbije ističe da ni tada cena vozila neće padati, već će se na tom nivou stabilizovati. On objašnjava da osim globalne nestašice čipova i poremećenih nabavnih tokova, na poskupljenje automobila utiče više faktora.

foto: Profimedia

- Cena sirovina je drastično povećana, visoko kvalitetni čelik je poskupeo 50 odsto, a on u boljim automobilima učestvuje od 25 do 30 procenata. Poskupela je cena prevoza, brodski transport je skuplji od 40 do 50 odsto. Utiču i stroži evropski propisi koji su zahtevniji u pogledu ispunjavanja standarda evro 6-D Full - objašnjava Živković.

Povećanje cena novih automobila, kako ističe, prate polovnjaci. On navodi primer da korišćeni "nisan kaškai" koji je koštao od 7.000 do 8.000 evra, sada ne može da se kupi ispod 10.000 do 11.000, jer novi u početnom paketu ima cenu od 23.000 evra. A, tako je sa svim vozilima.

- Dodatno, na poskupeljenje polovnjaka utiče i situacija na nemačkom tržištu, koje je najveće, i odakle stiže najviše tih vozila u Srbiju. Oni su uveli strože propise za korišćene automobile, nova osiguranja za promet i garancije, i tamo su dileri zbog toga podigli cene za nekoliko stotina evra - objašnjava sagovornik.

Većina ljudi na evropskom tržištu teže se odlučuje da proda svoje vozilo i kupi novo, zbog čitave situacije, što utiče na manjak polovnjaka. Kada se na to dodaju, kako kaže, transportni troškovi korišćenih automobila, veće muke oko papirologije uvoznika, logično je da će vozila nastaviti da poskupljuju.

On navodi da se polovnjaci u Srbiji brzo prodaju, iako su poskupeli. Očekuje se da će do kraja godine biti kupljeno više od 100.000 korišćenih vozila, što je blizu nivoa njihove uobičajene godišnje prodaje kod nas koja se kreće od 110.000 do 120.000.

Nazire se kraj problemima potrošača i višemesečnom čekanju na isporuku kupljenog vozila.

- Više proizvođača već ima automobile na lageru i isporučuju ih odmah, a to je pre 20 dana bilo nezamislivo. Još ima čekanja po pet i šest meseci, ali svi se snalaze i trude da zadovolje potražnju - ističe Petar Živković iz Asocijacije automobilskih novinara Srbije.

(Kurir.rs/Novosti)