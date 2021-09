SRBIJA JE ISKRENO POSVEĆENA UNAPREĐENJU REGIONALNE SARADNJE: Ministar Mali na radnoj večeri u Novom Sadu (FOTO)

U okviru konferencije “Jedan region, jedno tržište - korak napred ka zajedničkom tržištu Evropske unije” u Novom Sadu večeras je upriličena radna večera kojoj je prisustvovao i ministar finansija Siniša Mali.

Mali je na svom "Instagram" nalogu, uz slike sa ovog događaja, poručio:

"Republika Srbija je iskreno posvećena unapređenju regionalne saradnje, koja doprinosi procesu pomirenja i podstiče ukupan razvoj regiona i jačanje naših ekonomija, a samim tim i bolji život za sve građane".

"Smisao inicijative 'Otvoreni Balkan' je produbljivanje regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu, kao i sprovođenje brojnih mera koje će doneti brze, konkretne i jasne rezultate, koji će biti vidljivi građanima i privredi. To će dovesti do većeg protoka robe i ljudi, smanjiti troškove poslovanja i podići konkurentnost firmi, a sve to će doprineti bržem i održivom razvoju naših ekonomija", dodao je Mali.

Radnu večeru je otvorio šef kancelarije Fondacije "Konrad Adenauer" za Srbiju i Crnu Goru Norbert Bekman Dirkes, a direktor Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine Aleksandar Simurdić obratio se gostima iz poslovne zajednice rečima da mladim liderima koji su razgovarali u toku dana o važnosti povezivanja zemalja Zapadnog Balkana najviše mogu pomoći jaki preduzetnici iz regiona.

Pored velikog broja poslovnih ljudi svečanoj večeri su prisustvovali i ministar ekonomskog razvoja Crne Gore Jakov Milatović i zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Vlade Srbije Tanja Miščević.

(Kurir.rs)