NOVO POVEĆANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU DO KRAJA GODINE Radnici će dobiti dodatne pare u novembru, evo kada novac stiže penzionerima

Sada se približno zna i koliko će rasti plate u javnom sektoru. Preciznu informaciju o povišicama 500.000 ljudi koji primaju platu iz budžeta imaćemo u novembru, a ono što je sada poznato jeste da će do kraja godine, ali i početkom sledeće biti nekoliko isplata i za sve ostale građane, kako one bez posla, tako i za one koji rade kod privatnika, ali i za najstarije.

Javni sektor - povišice i do 9 odsto

Koliko će svako dobiti od ukupno 500.000 zaposelnih u javnom sektoru, znaće se u novembru kada će se doneti i konačna odluka o povećanju plata po sektorima. Ono što se sada zna, jeste da neće biti linearnog rasta i da bi pojedini segmenti, poput zdravstva ali i bezbednosnih struktura, u ovoj preraspodeli mogli dobiti više od ostalih.

Što se tiče republičke i lokalne administracije, ona će najverovatnije dobiti najmanji procenat uvećanja.

Ipak, ovo su samo pretpostavke i treba sačekati sve pojedinosti projekcije od strane Ministarstva finansija odnosno njihov proračun koliko će svaki zaposleni u određenom sektoru dobiti uvećanu zaradu, koja bi onda završile u nacrtu budžeta za 2022

Za sve radnike i nezaposlene pomoć u novembru

Penzioneri su nedavno od države dobili po 5.900 dinara, a sledeća uplata koja sleduje i njih i ostale punoletne građane je u novembru.

Svima njima će u novembru biti isplaćeno po 30 evra (tačan datum još uvek nije poznat), a u decembru im sleduje i dodatnih 20 evra.

Što se tiče prijave za ovaj novac, pravilo je sledeće: ko se u maju prijavio za prvih 30 evra, koje je dobio u junu, ne treba da se prijavljuje ni za drugih 30 koji stiže u novembru, ali ni za dodatnih 20 "decembarskih" evra.

Takođe, građani koji se nisu u maju prijavili za pomoć od 30 +30 evra, imaće pravo da se prijave za "decembarskih" 20 evra. Datum prijave biće naknadno saopšten.

Oni mlađi, treba da znaju da ako se u maju nisu prijavili za 30 evra, a u međuvremenu su postali punoletni, imaju pravo na 20 evra koje bi država trebalo da isplati u decembru i za njih bi trebalo da se prijavi.

Povišice i naredne godine

Osim 5.900 dinara i pomoći koja penzionerima leže danas, penzioneri do kraja godine treba da očekuju još dve uplate.

Drugu uplatu od 30 evra treba da očekuju u novembru kada će ovaj iznos dobiti i ostali punoletni građani. Treća i poslednja uplata u ovoj godini, od 20 evra, penzionerima sleduje u decembru.

Osim ove uplate u decembru, penzioneri treba da računaju na pomoć koja će ići početkom naredne godine. Njima će krajem februara 2022. najkasnije do početka marta biti isplaćeno po 20.000 dinara (oko 170 evra).

Penzionere će istovremeno sledovati i godišnje povećanje primanja koje će stupiti na snagu početkom naredne godine i koje će iznositi šest odsto na svaku penziju.

Praktično primanja svih 1,7 miliona penzionera biće za toliko uvećana od januara 2022.

To bi na prosečnu penziju od oko 29.300 dinara iznosilo 1.700 dinara.

