VAŽNA VEST ZA VOZAČE TERETNJAKA! Srbija na korak do UVOĐENJA PUTARINA na magistralnim putevima NAPLATA PRVO NA 2 DEONICE

Putevi Srbije već nekoliko godina unazad najavljuju mogućnost uvođenja putarina na putevima nižih kategorija za teretna vozila koja ih trenutno besplatno koriste, a sada se stiglo i do studije opravdanosti!

Javno preduzeće je raspisalo tender za izradu dokumenta koji treba da analizira potrebu za uvođenjem sistema naplate putarine na novim - budućim deonicama auto-puta i na putevima nižeg reda. Cilj studije - kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji - jeste da pokaže isplativost uvođenja naplate putarine na pomenutim kategorijama saobraćajnica za komercijalna vozila težine veće od 12 tona.

Očekuje se da dokument da odgovore na pitanja o svrsishodnosti izrade takve studije i koji sistem za naplatu putarine bi bio optimalan.

- Od uvođenja naplate putarine u Srbiji uočeno je da veći broj teških teretnih vozila u cilju izbegavanja plaćanja putarine na auto-putevima izbegava njihovo korišćenje i kao alternativne koristi puteve nižeg reda naročitio magistralne puteve I i II reda. To dovodi do pojačanog habanja tih puteva i iziskuje dodatne troškove u njihovom održavanju, a pritom i usporava saobraćaj na ovim putevima, dovodi do povećanja saobraćajnih udesa i direktno umanjuje prihod od naplate putarine na autoputevima - navodi se u objašnjenju razloga za izradu studije.

Studija će uključiti slična rešenja u Evropi, izbor adekvatnog rešenja za Srbiju, tehničko rešenje sistema, procenu troškova, pregled deonica na kojima ima smisla uvođenje naplate putarine na magistralnim putevima i isplativost tog sistema.

Prema ranijim spekulacijama naplata bi mogla najpre da počne na Ibarskoj magistrali i na putu između Beograda i Niša.

Stručnjaci se slažu da potreba za naplatom putarine na putevima nižeg reda postoji i da je svrsishodna, ali ističu i da se korisnicima zauzvrat mora ponuduti određeni nivo usluge.

- Samo uvođenje putarine, bez unapređenja nivoa usluge puta, korisnici će prihvatiti negativno - upozorio je ranije za eKapiju profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Draženko Glavić.

Tender za izradu studije otvoren je do 8. oktobra.

