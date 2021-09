NA 1 STAN DO 5 POTENCIJALNIH KUPACA: U ovom gradu je prava pomama za nekretninama, kvadrat do 1.250 €, pozadina ozbiljan biznis

Iako su cene za 20 odsto više nego lane, a čak za trećinu nego pre tri godine i probile su magičnu granicu od 1.200 evra za kvadrat, graditeljski bum i jagma za novim stanovima u Valjevu ne prestaju.

Nekretnine se kupuju podjednako za keš ili na kredit, a dobar deo njih zbog biznisa izdavanja stana na dan.

Kao da je reč o Beogradu ili Novom Sadu, stambene zgrade u Valjevu poslednjih godina niču kao pečurke posle kiše, pa centar grada na Kolubari uveliko menja svoj izgled.

- Trenutno stanje na tržištu nekretnina u Valjevu je takvo da je jako izražena tražnja za kupovinom stanova bilo kakve strukture. Praktično, na jedan kvalitetan stan postoje četiri do pet zainteresovanih kupaca. Cene stanova u staroj gradnji se kreću od 650 do 900, a u novogradnji od 1.050 do 1.250 evra po kvadratnom metru. U poređenju sa prethodnom godinom cene su više za 15 do 20 odsto, što ni malo nije umanjilo tražnju. Kada pričamo o periodu od pre tri-četiri godine, od kako je počela ekspanzija gradnje, cene su u porastu čak za trećinu – priča Gorica Arsić iz jedne agencije za nekretnine.

foto: Shutterstock

Gotovo na celom području šireg centra Valjeva aktivno je nekoliko gradilišta, a stanovi u budućim višespratnicama, kako svedoče sami investitori, većinom su prodati unapred po sistemu "ključ u ruke", iako će zgrade biti useljive tek sledeće godine. Šta više, najveći broj stanova do 40 kvadrata površine za kojima je najveća tražnja, prodati su već u trenutku kada investitori objave idejno rešenje buduće zgrade!

S obzirom na platežnu moć Valjevaca i prosečnu platu od 59.000 dinara koja čak nije ni najviša u Kolubarskom okrugu, dok sa druge strane za stan od 60 kvadrata treba izdvojiti više od 60.000 evra, postavlja se pitanje od kuda novac za kupovinu nove nekretnine?

- Kupci su podjednako kreditni i za keši. Taj odnos kada je ranije bilo više kreditnih kupaca, u današnje vreme se izjednačio, tako da ima u istoj meri kreditnih i kupaca za gotov novac - navodi sagovornica.

U bankama sagovornici potvrđuju da tražnja za stambenim kreditima prati u stopu povećani obim gradnje, pogotovo jer su kamate niže nego pre 10godina. Najčešće se, kako kažu, podižu krediti do 30.000 evra na 20 godina otplate, sa mesečnom ratom do 190 evra.

- Postoji solidan broj slučajeva bračnih parova koji su pre deset godina na kredit kupili stan u tadašnjoj novogradnji, dobili decu pa su ga nedavno prodali jer im je potreban veći, tim novcem zatvorili stari kredit, pa sada uzeli novi za kupovinu novog stana u novogradnji. Praksa pokazuje da i bračni parovi koji već imaju neku nekretninu, novi stan knjiže na supružnika na koga se ne vodi ništa ili punoletnu decu, kako bi se zbog kupovine prve nekretnine ostvarilo pravo povraćaja PDV-a – objašnjavaju bankari.

Kupci novih stanova u Valjevu, kako navode trgovci nekretninama i investitori, nisu samo Valjevci.

- U poslednje vreme, sem ljudi koji godinama rade u inostranstvu, dosta kupaca ima iz Beograda, Novog Sada i Niša. To su ozbiljno imućni ljudi, njima stan u Valjevu realno ne treba, ali kroz takvu kupovinu, a potom preprodaju upravo najčešće gastarbajterima, oni svoj novac mogu da učine legalnim – tvrde sagovornici.

Konačno, poslednji aspekt koji otkriva razloge buma gradnje i kupovine stanova u Valjevu, krije se na sajtu Booking. Naime, pre četiri godine stanova na dan u Valjevu bilo je manje od deset, a danas je u ponudi više od 70 jedinica koje se izdaju na taj način, po cenama od 20 do svih 50 evra za 24 sata boravka. Potražnji za stanovima na dan kumuje činjenica da u Valjevu trenutno postoji samo jedan kategorisani hotel, a oni koji novu nekretninu kupuju kako bi uplovili u taj biznis imaju jasnu računicu – mesečna zarada od izdavanja stana na dan porodici obezbeđuje bar još jednu platu u rangu minimalne zarade, dok bi se izdavanjem za mesečnu kiriju ostvario prihod od tek 150 evra maksimalno.

Dok cene stanova i dalje rastu, cene kuća drže se na nivou od 350 do 400 evra za kvadrat.

- Takođe, postoji i nedostatak kuća koje cenovno i kvalitetom zadovoljavaju potrebe klijenata. Najbolju cenu postižu kuće u centru grada i na onim lokacijama koje su zanimljive investitorima za gradnju. Ali, takvi objekti se i najmanje prodaju na tržištu, jer vlasnici ulaze sami u neposredno pregovaranje sa investitorima, pa za svoju kuću i dvorište dobijaju stanove i lokale na istoj adresi – objašnjava Gorica Arsić.

(Kurir.rs/Blic Biznis)