MINISTAR MALI OBJASNIO SVE O NOVOM MODELU FISKALIZACIJE: Država pokriva troškove i daje subvencije, Srbija je lider u regionu

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Vlada Republike Srbije danas usvojiti uredbu kojom se definiše pitanje dodele subvencija za uvođenje novog modela fiskalizacije.

Takođe, dodao je ministar, poreski obveznici će već od sutra, 1. oktobra, preko portala Poreske uprave ePorezi, moći da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata.

"Sve troškove uvođenja novog modela fiskalizacije pokriće država. Predviđeno je da 100 evra u dinarskoj protivvrednosti bude uplaćeno za svako prodajno mesto i 100 evra za svaki fiskalni uređaj. Takođe, oni koji nisu u sistemu PDV-a dobiće iznos veći za 20 odsto. U potpunosti verujem u ovaj sistem i ubeđen sam da će nam se isplatiti u roku od godinu dana", rekao je on gostujući na televiziji Pink.

Mali je napomenuo da je naša zemlja pokrenula nekoliko projekata, koji treba dodatno da povećaju efikasnost i konkurentnost naše privrede, od kojih je jedna svakako uvođenje novog sistema fiskalizacije. Objasnio je da je postojeći sistem zastareo, pošto datira iz 2003. godine, te da novine koje se uvode prate savremenu tehnologiju i snažno vode uspešnijoj borbi protiv sive ekonomije.

"Privreda će imati veliku korist, pošto više neće biti papirnih kontrolnih listića, neće biti godišnjeg servisa, a fiskalni uređaj može biti čak i mobilni telefon ili tablet. Sistem počinje da se primenjuje 1. novembra ove godine, a prelazni period je produžen, na zahtev privrede, do kraja aprila sledeće godine. Za to vreme paralelno će moći da se koriste oba sistema", naveo je on.

Ministar je dodao da će novi sistem fiskalizacije unaprediti poslovanje, a njime pokazujemo i da idemo u korak sa vremenom.

"Sistem koji smo napravili je u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima, tako rade i ostale države", rekao je ministar.

Ministar je objasnio i da će fiskalni uređaji biti direktno povezani sa Poreskom upravom, u stvarnom vremenu, što će omogućiti da se istog trenutka registruju transakcije koje su obavljene.

"Ovo je sistem koji je povezan u stvarnom vremenu i Poreskoj upravi pokazuje kada je obavljena svaka transakcija. Dakle, sistem će prepoznati da je, primera radi, neko sve transakcije obavio u periodu od 17 do 18 časova, što je indikator da je u međuvremenu radio na crno, kao što se i dešava", rekao je Mali i napomenuo da će svaki kupac istovremeno moći da bude kontrolor, pošto će preko svog mobilnog telefona moći da pročita QR kod računa koji je izdat.

Mali je objasnio da se uvodi i sistem elektronskih faktura, te da će njihova primena u javnom sektoru početi od 1. januara 2022. godine.

"Fakture više neće biti papirne, a do kraja naredne godine, cela privreda koja je u sistemu PDV-a će ih koristiti. To je ogromna korist za privredu, jer će PDV moći da se vrati u toku jednog dana ukoliko se elektronski upare ulazna i izlazna faktura", naveo je on.

Odgovarajući na pitanje o vraćanju preskupog duga bivše vlasti od milijardu dolara sa kamatnom stopom od 7,25 odsto, Mali je ocenio da je to simbol vođenja loše ekonomske politike, ali da taj dug više neće predstavljati teret nijednoj vladi, niti narednim generacijama.

"Mi smo 300 miliona dolara od zaduženih milijardu vratili iz sopstvenih prihoda. Deo preostalih 700 miliona dolara vratili smo iz refinansiranja i to na 15 godina, po kamatnoj stopi od 2,05 odsto. Dakle, naša kamata je 2,05 procenata na 15 godina, a njihova je 7,25 odsto na deset godina. U utorak smo vratili preostali dug od 700 miliona dolara, plus 25 miliona dolara kamata. To zaduženje je simbol jedne neuspešne Srbije, kada se vodila loša ekonomska politika. Dakle, zadužili su se, taj novac uložili u potrošnju umesto u investicije, i ostavili nam u amanet tih 7,25 odsto kamate. Nije to jedini razlog, ali je sigurno jedan od razloga zašto smo bili prinuđeni da krenemo u teške ekonomske reforme, kako bismo ozdravili javne finansije", rekao je Mali.

Podsetio je da je u vreme tog zaduženja i ekonomske krize iz 2008. godine, za koju su pojedinci svojevremeno izjavili da će nas zaobići, stotine hiljada ljudi bilo bez posla, imali smo zatvorene fabrike i odsustvo ideje o investiranju u investicije, odnosno u auto-puteve, bolnice, škole, kao što je danas slučaj. Napomenuo je da danas predsednik Aleksandar Vučić sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen postavlja kamen temeljac za izgradnju čak osmog auto-puta ili brze saobraćajnice koji gradimo, od Niša do Merdara.

Napomenuo je da je Srbija danas lider u regionu, da postoji veliko poverenje investitora, kao i da je naš kredibilitet na međunarodnom finansijskom tržištu izuzetno visok.

"Sada ulazimo u period rasta, za koji se nadam da neće biti ugrožen pandemijom virusa korona. Nadam se da će i ceo svet odoleti tim izazovima. Simbol neuspešne Srbije, odnosno takve visoke, zelenaške kamate, daleko su od nas. Vraćanje tog kredita je ogroman uspeh građana Srbije", rekao je Mali.

On je podsetio i da je u prvoj polovini ove godine stopa rasta 7,6 odsto, da je javni dug u odnosu na BDP i dalje ispod 60 procenata, što je nivo koji propisuje Mastriht, iako smo imali osam milijardi evra pomoći tokom pandemije virusa korona za privredu i građane.

Podsetio je i da je prošle nedelje Srbija na međunarodnom tržištu kapitala emitovala zelenu evroobveznicu, koja će dodatno doprineti zaštiti životne sredine, s obzirom da će se taj novac uložiti u energetsku efikasnost, za zamenu starih dizel lokomotiva novim električnim i druge zelene projekte.

"Sve to unapređuje poslovanje, smanjuju se troškovi i čini se sve da naša privreda bude efikasnija i konkurentnija. U prvih sedam meseci Srbija je privukla 2,1 milijardu evra stranih direktnih investicija. Najveći deo investicija koji dolazi u region, sliva se u našu zemlju. Mi smo posvećeni privlačenju još većeg broja investicija, otvaranju fabrika, odnosno novih radnih mesta i to je suština naše ekonomske politike", zaključio je Mali.

