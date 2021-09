FRIKOM IMA NOVOG VLASNIKA: Engleska kompanija za prehrambenog giganta iskeširala više od 600 miliona evra

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da je prerađivač smrznute hrane Frikom danas dobio novog vlasnika.

Kompanija Frikom prodata je britanskoj firmi Nomad fuds, a dosadašnji vlasnik Fortenova grupa iz Hrvatske saopštila je danas da su posle dobijanja svih regulatornih odobrenja završili prodaju svoje poslovne grupe zamrznute hrane koju čine Frikom i Ledo.

- Kupio ga je najveći evropski prerađivač smrzute hrane - izjavio je Nedimović i dodao da je investicija veća od 600 miliona evra.

To je prema njegovim rečima velika stvar u srpskoj prehrambenoj industriji.

- To znači nove investicije u sektor prehrambene industrije. To znači jako dobrog strateškog partnera koji ima tržišta koja su neograničena. To je velika stvar - rekao je Nedimović gostujući na TV Prva.

U poslovnoj grupi pored Frikoma u Srbiji odnosno Leda u Bosni i Hercegovini i Ledo plusa u Hrvatskoj je i nekoliko povezanih društava na drugim tržištima jugoistočne Evrope.

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško istakao je da je ovom transakcijom vrednom 615 miliona evra potvrđena vrednost prodate Poslovne grupe.

- Istovremeno smo u region doveli strateškog partnera koji će nastaviti da razvija posao i da bude posvećen razvoju kultnih Ledovih i Frikomovih brendova - izjavio je Peruško.

