MINISTAR MALI O SETU EKONOMSKIH ZAKONA: Vreme je da idemo u korak sa novim tehnologijama

Ministar finansija Siniša Mali govori o setu ekonomskih zakona, koji će se naći na današnjoj sednici Narodne skupštine.

- Danas sam ovde u parlamentu kako bih branio dva važna zakona. Prvi zakon je o isplati 20 evra. Drugi zakon je zakon o novom sistemu fiskalizacije. Vreme je da idemo u korak sa novim tehnologijama. Treći zakon su izmene zakona o poreskom postpuku. Četvrti zakon je zakon koji se odnosi na refinansiranje pruge između Segedina i Subotice - rekao je ministar na konferenciji u holu Narodne skupštine.

Mali je podsetio na puteve koji su trenutno u igradnji.

- Nikada se više nije gradilo u našoj zemlji, investiramo i sve što pomaže boljem životu građana - dodao je ministar.

Tokom konferencije upitan je da prokomentariše navode da poseduje 24 stana u Bugarskoj. Ministar finansija izjavio je da ima samo jedan stan u Bugarskoj i da tamo letuje sa decom, a da oni koji izmišljaju da ima 24 stana isto tako mogu da kažu da ima 240 ili 2.400 stanova.

- Molim vas da ne izmišljate i ne govorite laži, ne vodi ničemu način na koji se time bavi. Nemojte da me upoređujete sa Gojkom Đilasom i Draganom Đilasom. Ako postoji nešto što nije u skladu sa zakonima, izvolite, imate nadležne organe - rekao je Mali.

On je nekoliko puta ponovio da on nije Dragan Đilas sa desetinama miliona evra po of šor računima, niti Draganov brat Gojko Đilas za kojeg je rekao da ima 35 stanova u Beogradu.

- Ovde je prava tema zašto ne mogu da pronađu račune Aleksandra Vučića kojih nema, jer lažu o svemu - rekao je ministar.

On je pitao kako da dođemo do računa Aleksandra Vučića, i da je pravi razlog ove teme skretanje pažnje sa Dragana i Gojka Đilasa. Novinarima je nekoliko puta poručio da nemaju nikakve dokaze i da neće da polemiše sa njima, već će sačekati nadležne organe.

(Kurir.rs/Novosti, Beta)