ČEKOVI SU U SRBIJI OMILJENI U KUPOVINI: Plaćanje na rate i bez kamate, ali ono što banke smeraju mnogima nikako neće odgovarati

Mnogim građanima Srbije, čekovi su i dalje omiljeno sredstvo plaćanja. Plaćanje na rate i po godinu dana, bez ikakve kamate i po 5.000 dinara mesečno, nesporno su glavne prednosti i razlozi zbog kojih ih mnogi građani koriste.

S druge strane, za banke oni nisu mnogo isplativi, te pokušavaju da smanje njihovo korišćenje. Zbog toga i punih 13 godina nije promenjen gornji limit po čeku od 5.000 dinara, ali ni donji od 200 dinara.

U NBS kažu da se broj korisnika čekova smanjio za petinu, ali da građani i dalje biraju ovaj vid plaćanja jer je najpovoljniji i bez kamate.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije, 16 banaka izdaje čekove u našoj zemlji. Mnoge od njih to istovremeno kriju, u stvari o čekovima ćute, a iako bi građani vrlo voleli da ih nude kao što to rade sa kreditnim karticama ili kreditima. I upravo tu se i krije i odgovor na pitanje zašto banke ne nude čekove.

Za razliku od kartica kojima je takođe moguće plaćanje na rate, ali na kojima banke ozbiljno zarađuju, čekovi jednostavno nisu isplativi za banke. One na njima zarađuju po izdavanju i to po desetak do 20 dinara po čeku, neke naplaćuju i sličnu mesečnu naknadu po čeku, ali to je daleko od koštanja, recimo, kreditne kartice.

Prema rečima stručnjaka, ček je, kao instrument plaćanja, prevaziđen.

- Vrlo retko banke danas rade, "eskont čekova". Zašto? Zato što je za nju skupo, angažuje se mnogo živog rada, veliki su troškovi, a zarade su male. Rizik sa druge strane nije veliki, ali je živi rad u tom pogledu skup. Sama manipulacija tim materijalom iziskuje dodatno vreme i troškove, kaže ekonomista i profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Branko Živanović.

On ističe da su se čekovi kod nas zadržali iz drugi razloga.

- Mi imamo dosta sveta sa skromnijim primanjima, imamo dosta penzionera naviknutih na sitnu potrošnju. Banke na neki način to više ispoštuju, nego što im se to posebno isplati. Čekovi nemaju nikakvu perspektivu i pitanje je trenutka kada će biti ukinuti. Kada su u pitanju poslovne banke, trgovine i regulator, tu ima više "sete" i nekadašnjih lepih običaja. Ima mnogo više tolerancije nego što ima regularnosti, zaključuje Živanović.

(Kurir.rs/Blic Biznis)