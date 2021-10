RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE U 2021. GODINI! Široka lepeza kreditnih proizvoda, planirano preko 500 miliona

Razvojni fond APV iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja i svake godine odobrava sve veći broj kredita. Od početka 2021.godine Razvojni fond AP Vojvodine je plasirao preko 500 miliona dinara sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima sa teritorije AP Vojvodine.

Razvojni fond je u 2021.godini izašao sa širokom lepezom kreditnih proizvoda namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima sa teritorije AP Vojvodine. Svojom kreditnom politikom, koja se ogleda u rokovima otplate do 7 godina, periodom mirovanja do 2 godine i fiksnim kamatnim stopama od 1-3% na godišnjem nivou, u velikoj meri smo uticali na kreditnu ponudu banaka i omogućili smo da poljoprivrednici i privrednici sa teritorije Vojvodine lakše dodju do sredstava za sve vrste investicija. Najveće interesovanje ove godine medju kreditnim linijama namenjenim poljoprivredi je vladalo za kupovinu poljoprivrednog zemljišta kao i za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, dok je privrednicima najinteresantnija bila kreditna linija za investicije u privredi. Osim ovih, poljoprivrednicima i privrednicima su na raspolaganju i veoma interesantne kreditne linije za obrtna sredstva, za investicije u poljoprivredi, za investicije u okviru IPARD programa, za turizam subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Došavši do zaključka kako je turizam, kao grana privrede i poljoprivrede, u sve većoj ekspanziji, Razvojni fond je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, gde već ima otvorenu beskamatnu kreditnu liniju, otvorio još jednu kreditnu liniju za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiranu od strane pomenutog Sekretarijata bespovratnim sredstvima u iznosu od 8-12%.

Razvojni fond svake godine pred sebe postavlja više ciljeve, što podrazumeva da ide još brže i bolje napred i da u što većoj meri zadovolji potrebe kako poljoprivrednika tako i privrednika sa teritorije Vojvodine. Upravo iz tog razloga Fond vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom. Samo na taj način možemo biti konkurentni na tržištu i zadržati nivo renomirane institucije.

