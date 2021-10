FISKALIZACIJA POČINJE: 100 evra po uređaju i još toliko po prodajnom mestu! Konkurs za prijavu je raspisan, a ovo su uslovi

Ministarstvo privrede saopštilo je danas, kao što je i najavljeno, da je raspisan javni poziv za prijavljivanje za finansijsku podršku novom modelu fiskalizacije.

"Svi zainteresovani mogu da se prijave elektronski, preko portala Poreske uprave ePorezi, od 15. oktobra ove do 31. januara naredne godine. Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom tokom trajanja Javnog poziva, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svih prodajnih mesta, što takođe može da učini preko portala ePorezi", navodi se u saopštenju ministarstva.

Kako dalje stoji "svi obveznici dobiće po 100 evra po prodajnom mestu i 100 po fiskalnom uređaju, a ta suma će biti uvećana za 20 odsto za one koji nisu u sistemu PDV-a."

Ministarstvo privrede sredstva je obezbedilo kroz Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a u okviru podrške fiskalizaciji koju sprovodi Ministarstvo finansija.

Ministar finansija Siniša Mali je naveo da se izašlo u susret privrednicima, pa je uveden prelazni period u kome će moći da rade postojeće i novo rešenje, od 1. novembra do kraja aprila naredne godine.

"Sve troškove uvođenja novog modela fiskalizacije pokriće država. Predviđeno je da 100 evra u dinarskoj protivvrednosti bude uplaćeno za svako prodajno mesto i 100 evra za svaki fiskalni uređaj. Takođe, oni koji nisu u sistemu PDV-a dobiće iznos veći za 20 odsto. U potpunosti verujem u ovaj sistem i ubeđen sam da će nam se isplatiti u roku od godinu dana", rekao je on nedavno gostujući na televiziji Pink.

"Кo želi da iskoristi ove subvencije prijavljivanje će preko sajta Poreske uprave krenuti od 15. oktobra i trajaće do kraja januara - naveo je Mali.

Prema njegovim rečima krenule su i pripreme za elektronske fakture, pa će od 1. januara sledeće godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da izdaju elektronske fakture, a do kraja sledeće godine to će važiti i za sve one koji su u privatnom sektoru, a koji su u sistemu PDV-a.

Ministar je dodao da će novi sistem fiskalizacije unaprediti poslovanje, a njime pokazujemo i da idemo u korak sa vremenom.

