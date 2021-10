ŽENE U AGROBIZNISU U SRBIJI: Nekada su bile neprimetna radna snaga, danas znaju svoja prava!

Stručnjaci naglašavaju da bi žensko preduzetništvo trebalo da bude prepoznato kao deo ekonomskog razvoja društva i put ka punoj ravnopravnosti u svim segmentima, pa i u poljoprivredi.

U Sopotu na devetom sajmu zdrave hrane "Milena Tatar 2021" u organizaciji emisije "Znanje imanje" i Gradske opštine Sopot održana je tribina "Žene u agrobiznisu".

"Nekada su žene na selu bile neprimetna radna snaga, a zapravo su jako veliki potencijal za razvoj svog gazdinstva i zaista zahvaljujući ogromnoj podršci sredstava informisanja, internetu i društvenim mrežama, žene danas znaju za svoja prava", kaže Dragica Ojdanić iz Barajeva.

Na temu položaj žena, mogućnosti subvencija i o svim vidovima podrške od strane institucija govorili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

"U okviru mera ruralnog razvoja postoje mnoge mere u kojima žene pri onoj bodovnoj listi mogu da dobiju više poena, ne da mogu da dobiju nego je utvrđeno da pri rangiranju takvih projekata - uglavnom žene i mladi do 40 godina u zavisnosti od mere do mere, ali po 15 bodova mogu da ostvare više. Što se tiče nekih drugih mera Vlade, to je uredba koja ima za cilj razvoj i promociju ženskog inovativnog preduzetništva", kaže savetnik ministra poljoprivrede Ivana Simić.

Gordana Šoškić pre 15 godina registrovala je svoje poljoprivredno gazdinstvo i usmerila se pre svega na proizvodnju biohrane i prodaju na kućnom pragu. Danas snabdeva sve relevantne trgovinske lance i markete u Srbiji.

"Pre 15 godina smo počeli da se bavimo organskom proizvodnjom, pa smo tako prerasli u firmu a ja od poljoprivrednika postala žena u agrobiznisu. Naravno, ja uvek napominjem da sama to nikada ne bih uspela da nije bilo moje porodice", kaže Gordana Šoškić iz sela Taraš.

Gordana kaže da je zadovoljna, da se ostvarila kao supruga, majka i poslovna žena.

Kurir.rs/RTS