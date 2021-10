STANICA IZ SREMČICE POTPISALA UGOVOR ZAJEDNO SA MINISTROM MALIM: Osvojila stan u Zemunskim kapijama! Srećna sam verujem u OVU igru

Ministar finansija Siniša Mali potpisao je danas sa pomoćnicom direktora u Republičkoj direkciji za imovinu Aleksandrom Gavrilović i dobitnicom stana Stanicom Smiljković iz beogradskog naselja Sremčica, ugovor o dodeli dvoiposobnog stana u naselju "Zemunske kapije", u okviru nagradne igre "Uzmi račun i pobedi".

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i suprug Dragan, ćerke Snežana i Jasmina i zet Vladan.

- Srećna sam i verujem u ovu igru. Da nisam verovala ne bih je ni igrala, a igraću je i dalje. Nastavila sam da šaljem koverte. Preporučila bih svima da sakupljaju račune i učestvuju u nagradnoj igri, da šalju i da se nadaju - rekla je Smiljković nakon potpisivanja ugovora.

foto: Ministarstvo Finansija

Ona je dodala da se još uvek ne zna kojoj će ćerci pripasti stan i da je ostalo da se njih dve dogovore.

Suprug Dragan kratko je izjavio da je on uglavnom nosio koverte u poštu, kao i da je donosio račune iz marketa.

Ministar finansija Siniša Mali čestitao je Stanici, Draganu, Jasmini i Snežani i zetu Vladanu na dobijenoj nagradi i zahvalio im se na učešću u nagradnoj igri. Kako je istakao zahvaljujući i igri i njima, jača se svest građana o značaju borbe protiv sive ekonomije.

- Želim da vam zahvalim što podržavate napore Vlade Republike Srbije da se borimo protiv sive ekonomije - rekao je ministar.

On je dodao da im želi puno lepih i srećnih trenutaka u novom stranu, da nastave da igraju ali i da uzimaju račune i nakon završetka igre, jer jedino svi zajedno možemo da gradimo lepšu i bolju Srbiju.

Mali je podsetio da danas, 15. oktobra počinju prijave poslovnih poreskih obveznika za nabavku novih fiskalnih uređaja.

foto: Ministarstvo Finansija

- Pozivam sve obveznike novog sistema fiskalizacije da se prijave. Mi smo za to izdvojili šest milijardi dinara i, kako smo obećali, svaki korisnik dobiće 100 evra od države za svaku prodajnu lokaciju i dodatnih 100 evra za svaki fiskalni uređaj. Za one koji su van sistema PDV-a taj iznos ćemo uvećati za 20 odsto. Dakle, država će pokriti sve troškove - rekao je Mali.

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije raspisalo je javni poziv za prijavljivanje za finansijsku podršku novom modelu fiskalizacije, pri čemu svi zainteresovani mogu to da učine elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi, i to od 15. oktobra tekuće godine do 31. januara 2022.

Mali je dodao da će značajan doprinos u procesu fiskalizacije dati i građani, odnosno potrošači koji će preko QR koda koji će biti na fiskalnom računu moći da provere da li je račun ispravan.

- Po novom sistemu svaki račun ima QR kod, pa će tako svaki potrošaču istom trenutku moći preko svog mobilnog telefona da proveri da li je račun validan ili ne tako da ćemo još dodatno uključiti građane Srbije da se svi zajedno još bolje borimo protiv sive ekonmije - rekao je Mali.

foto: Ministarstvo Finansija

Četvrto izvlačenje u okviru jesenjeg ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2021" održano je u subotu, 9. oktobra, na Radio-televiziji Srbije. Tada je podeljeno pet automobila "fijat 500L", kao i stan u Beogradu, u naselju Zemunske kapije.

Od početka nagradne igre do danas, stiglo je više od 11,5 miliona koverata sa fiskalnim računima i slipovima.

Sve koverte pristigle od 15. aprila 2021. godine učestvuju i u svim izvlačenjima jesenjeg ciklusa.

U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Srbije, uz podršku NALED-a, pravo učešća imaju građani koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1. aprila 2021. godine sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara.

