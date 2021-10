KOLIKO ĆE NAM SADA POSKUPETI ROBA IZ KINE: Haos na tržištu prevoza se nastavlja, a naši građani ovo najviše naručuju

Taman kad se globalni prevoz iz Kine počeo lagano oporavljati, a nakon prvih posledica korone i blokiranja Sueckog kanala nasukavanjem broda, iz sveta stiže još loših vesti koje bi mogle da budu i novo upozorenje za Srbiju.

Haos na tržištu avio i pomorskog prevoza robe se nastavlja. Jačanje tražnje za robom široke potrošnje opteretio je globalne lance snabdevanja i logističke kapacitete. To je dovelo do rekordno visokih troškova prevoza, a situacija se zadnjih meseci pogoršala i u avio i pomorskom prevoza. Lančano dolazi i do poskupljenja robe bilo one uvezene ili one koju kupujemo online iz uvoza.

Posebno je teško na velikim tržištima kao što je SAD, gde su desetine plovila zaglavljena u lukama Los Anđelesa i Long Biča i ne mogu da iskrcaju teret.

- Prestao sam da koristim reč normalizacija. Ako normalizacija znači da ćemo se vratiti na tržište kakvo smo poznavali 2018. i 2019. mislim da se to neće dogoditi – bar ne jako, jako dugo vremena - rekao je pre neki dan izvršni direktor u danskom špediteru Jens Bjorn Andersen.

Tako se na novom udaru nalazi ne samo kupovina robe iz Kine, već i iz celog sveta. Koliko će nam to poskupeti krpice, raznu opremu, ali i tehniku, teško je predvideti, ali imajući u vidu i iskustva i nove procene, poskupljenja su neminovna. Ono što je činjenica jeste da sporiji dotok robe znači i njeno dalje poskupljenje, bilo da se radi o građevinskim materijalima, hrani ili odeći.

Samo ove godine prevoz kontejnera od Kine do Evrope poskupeo je gotovo bar dvostruko, a od početka pandemije i više od pet puta.

Ranijih meseci, cene su već povećavali veliki igrači poput “Amazona” i “Alibabe”. Te iste kompanije, su pre korone, podsetimo, imali momente kada su i snižavali svoje troškove isporuka.

Prema novijim podacima, zakup prevoza kontejnera od šest metara iznosi oko 4.900 dolara, a samo u septembru 2020. je bio 900. Duplo veći kontenjer je poskupeo sa 1.700 na 9.600 dolara.

foto: EPA/ETIENNE LAURENT

S druge strane, profitiraju špediteri. Treći špediter u svetu gotovo je udvostručio prihode u trećem tromesečju, na 6,66 milijardi evra. Njegova dobit nakon poreza više je nego udvostručena. Kompanija je zbog rekordnih vozarina ponovo podigla i procene godišnjih rezultata, peti put u ovoj godini. “Adobe” indeks digitalne ekonomije objavio je letos da od 18 kategorija, samo u šest nije bilo rasta cena.

Govoreći o onlajn trgovini u Srbiji, najnovji podaci pokazuju da je 40 odsto populacije ove godine koristilo usluge e-uprave. Samo u poslednja tri meseca 42,3 odsto naših sugrađana kupovalo je robu ili usluge putem interneta.

Najviše se kupovala obuća i sportski proizvodi – čak 68 odsto porudžbina, a onda slede nameštaj i oprema za kuću, igračke, potrošačka elektronika i dostava hrane.

(Kurir.rs/Blic Biznis)