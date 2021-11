MINISTAR MALI POTVRDIO: Rastu plate i penzije! Evo ko bi mogao da dobije najviše

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali potvrdio je danas da je budžet za 2022. godinu finalizovan, i da su njime predviđena povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru od sedam procenata, dok će zarade za zaposlene u vojsci, zdravstvu i socijalnim službama porasti osam odsto.

On je dodao i da će penzije, po primenjenoj švajcarskoj formuli, biti veće za 5,5 procenata, a kada se na to doda i 20.000 dinara novčane podrške najstarijima u februaru sledeće godine, dolazi se do 11,2 odsto povećanja penzija u 2022. godini u odnosu na ovu godinu.

Ministar je, gostujući na RTS, naglasio da će se povećanje plata i penzija finansirati iz realnih izvora, i da Vlada predviđa da će sledeće godine privredni rast biti 4,5 procenata.

On je naglasio da se vodi računa o svakom građaninu ponaosob, kao i o njegovom životnom standardu.

- Danas kreće isplata 30 evra koji su deo trećeg paketa pomoći privredi i građanima. Danas će biti uplaćen novac na račune penzionera, onih koji primaju socijalnu pomoć, kao i onima koji su na izdržavanju kazne zatvora. Ostalim punoletnim građanima novac će biti uplaćen sutra ili prekosutra. Negde oko 5,7 miliona građana se prijavilo za ovu vrstu pomoći“, kazao je Mali i dodao da je reč o ogromnoj podršci.

Mali je dodao da se polako privodi kraju godina, kao i treći paket pomoći vredan osam milijardi evra.

- Isplatićemo još 20 evra u decembru, za koje 15. novembra kreće prijava, ali ne za one koji su se već prijavili za 30+30 evra, nego za one koji se nisu prijavili, a u međuvremenu su postali punoletni ili sada žele da se prijave - naveo je Mali, i dodao da se svako obećanje koje je Vlada dala poštuje u dan i u dinar.

